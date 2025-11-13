Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón

Una joven de 21 años afincada en Gijón y natural de Navia fue hallada muerta ayer en la calle Orán. El cuerpo sin vida, localizado por un ciudadano de madrugada, no presentaba signos de violencia y las primeras hipótesis apuntan a un acto autolesivo.

Los agentes de la Policía Local que se desplazaron a la zona solo pudieron certificar su fallecimiento, señalan desde el Ayuntamiento. Al tiempo, dieron aviso a la Policía Nacional, que inició el protocolo correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.