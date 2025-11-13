Homenaje a los profesionales del hospital del covid

El recinto ferial Luis Adaro acogió ayer un acto de reconocimiento y homenaje a los profesionales que formaron parte del H144, el hospital que se habilitó en el recinto ferial por la pandemia de covid. En el acto, además de las intervenciones de las autoridades, se instaló una placa conmemorativa en el pabellón central. En total, 334 enfermos fueron atendidos entre el 12 de noviembre de 2020 y el 5 de marzo de 2021. En la imagen, por la izquierda, María Luisa Sánchez, Aquilino Alonso, Concepción Saavedra, Félix Baragaño, Pedro López Ferrer y Álvaro Alonso, ayer, en el acto de homenaje a quienes hicieron posible el H144.