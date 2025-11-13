Homenaje a los profesionales del hospital del covid
El recinto ferial Luis Adaro acogió ayer un acto de reconocimiento y homenaje a los profesionales que formaron parte del H144, el hospital que se habilitó en el recinto ferial por la pandemia de covid. En el acto, además de las intervenciones de las autoridades, se instaló una placa conmemorativa en el pabellón central. En total, 334 enfermos fueron atendidos entre el 12 de noviembre de 2020 y el 5 de marzo de 2021. En la imagen, por la izquierda, María Luisa Sánchez, Aquilino Alonso, Concepción Saavedra, Félix Baragaño, Pedro López Ferrer y Álvaro Alonso, ayer, en el acto de homenaje a quienes hicieron posible el H144.
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
- Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: 'Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala