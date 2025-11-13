El Hotel Robledo de Gijón vuelve a abrir sus puertas: esta es la fecha prevista para su inauguración

El histórico Hotel Robledo en Gijón volverá a abrir sus puertas después de que una conocida cadena hotelera se haya hecho con el edificio. Por el momento, todo a punta a que en 2027 la cadena Vincci Hoteles tenga previsto la apertura de un establecimiento de cuatro estrellas y que tendrá 124 habitaciones repartidas en 15 plantas.

"La vuelta a la actividad del histórico hotel Robledo, de la mano de la cadena Vincci Hoteles, es una muy buena noticia para Gijón. En primer lugar, porque con más de un centenar de habitaciones supondrá un aumento muy importante en la oferta de la ciudad en el segmento del turismo de calidad. Y, además, porque demuestra la pujanza de nuestra industria turística, que sigue generando oportunidades de negocio y puestos de trabajo", señaló la vicealcaldesa Ángela Pumariega.

El hotel también contará con un restaurante, rooftop, gimnasio y diferentes espacios para eventos. El total de la inversión para la reforma se espera que sea de 20 millones de euros. "Llegar a Gijón es mucho más que abrir un nuevo hotel; es un paso ilusionante dentro de nuestro plan de expansión y una apuesta clara por una plaza estratégica en el norte de España", expresó Carlos Calero, director general de Vincci Hoteles.

En los últimos años, desde el Ayuntamiento se han realizado varios estudios para comprobar el deterioro de un edificio. Con esta nueva incorporación hostelera, la oferta de residencias turísticas en el centro aumenta. "Todo esto se une a una importante inversión y a que se vuelve a dar vida a un espacio estratégico del centro de la ciudad, a pocos metros del paseo de Begoña", remarcó Pumariega.