Investigan el vínculo de los narcos dominicanos asentados en Gijón con un crimen en Llanera y un tiroteo en Oviedo

La "Operación Transporte", la investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra un grupo de supuestos narcotraficantes afincados en Gijón e implicados en un tiroteo contra los GEO en El Casar de Escalona (Toledo) el pasado domingo, avanza en los Juzgados y en las comisarías. Cuatro de los detenidos pasaron ayer a disposición judicial en Oviedo. Tres de ellos, dos mujeres y un hombre, quedaron en libertad provisional mientras que un cuarto implicado ingresó en prisión preventiva anoche. Mientras, los investigadores tratan de estrechar el cerco sobre esta banda, la primera de la que se tienen noticias en España del tipo "Crimen as Service", es decir, el crimen entendido como una prestación de servicios a otros grupos, tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. La operación no está cerrada y se esperan más detenciones. Además, se investiga si este grupo está relacionado con el ajuste de cuentas que se cobró la vida de un panameño en Lugo de Llanera en enero y con un tiroteo en una discoteca de Oviedo, en octubre.

El caso sigue bajo secreto de sumario y la instrucción avanza. Por ahora, hay siete implicados. Los cuatro individuos que pasaron ayer a disposición judicial, otro que se encuentra en la UVI en un hospital de Toledo recuperándose de las heridas del tiroteo, otro herido de menos gravedad y un séptimo que resultó muerto tras el intercambio de disparos con la Policía Nacional en El Casar. Los cuatro investigados que pasaron ayer por los juzgados ovetense, así como los otros, son dominicanos. Uno de ellos duerme ya en la cárcel, mientras que los otros tres, dos mujeres y un hombre, salieron de la sede judicial tapándose la cara con las cazadoras al encuentro de sus familias.

Los cuatro investigados llegaron al juzgado a primera hora de la mañana. La Fiscalía, para el implicado que ya se encuentra entre rejas, el cual se considera el principal detenido, había solicitado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le investiga por cuatro delitos: tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, sin perjuicio de que esta calificación pueda cambiar a lo largo de la investigación. Se pidió su entrada en prisión primero por la gravedad de los hechos que se investigan y por la elevada pena que se le puede imponer en el caso de que fuera condenado. Además, se entiende que hay riesgo de fuga puesto que tiene vínculos con su país de origen y hay riesgo de que pueda destruir pruebas.

Para los otros tres detenidos, las dos mujeres y el hombre que salieron en libertad provisional, la Fiscalía les atribuye tres delitos. A saber, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Deberán compadecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado. Además, se les ha quitado el pasaporte. La jornada fue maratoniana en los Juzgados de Oviedo. Los cuatro implicados no fueron llamados a declarar hasta la una menos diez de la tarde. Varios de sus familiares les esperaban a la puerta de la sala de vistas con varias bolsas con ropa y alimentos por si se decidía que acabaran en prisión provisional.

De los cuatro que pasaron a disposición judicial, tres de ellos (el principal detenido, una mujer y otro hombre) se acogieron a su derecho a no declarar. Una de las mujeres sí llegó a ofrecer su versión de los hechos. Todos tienen abogado particular. Ignacio Botas representa a los tres liberados mientras que la letrada madrileña Rebeca Alonso, presente ayer en Oviedo, lleva al resto de detenidos. También al que ya está en prisión.

La investigación, por otro lado, sigue su curso. Los agentes en esta operación, en la que también colabora la Guardia Civil, tratan ahora de dilucidar si esta banda –no necesariamente los implicados que hasta ahora se conocen– está implicada en más actos criminales. En concreto, si tienen relación el ajuste de cuentas que tuvo lugar a finales de enero en Lugo de Llanera. En ese suceso, perdió la vida un panameño de 43 años –E. B. R.– con antecedentes por tráfico de droga.

Fue acribillado a tiros de madrugada desde una ranchera de color blanco a la altura del kilómetro 2,9 de la carretera que une Posada de Llanera y Pruvia (AS-374). Se había bajado de su coche al darse cuenta de que le habían pinchado las ruedas. Por otro lado, otras fuentes apuntan a que dicha banda también podría estar relacionada de alguna manera con el tiroteo en una discoteca de ambiente latino situada en la plaza de Foncalada, en Oviedo. Esto pasó a primeros de octubre.