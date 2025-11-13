IU llevará al Pleno la reforma de los campos de sóftbol y béisbol

El concejal de Izquierda Unida, Alejandro Farpón, anunció ayer que llevará al próximo Pleno Municipal un ruego para que el Gobierno local refuerce el apoyo a los equipos de béisbol y sóftbol de la ciudad. "Gijón tiene una deuda con los deportes minoritarios", expresó el edil. En concreto, Farpón señala que el campo de sóftbol no tiene iluminación, condicionante que impediría a la Federación de Béisbol y Sóftbol de Asturias solicitar la celebración del Campeonato de Europa en 2027 en Gijón. Además, recordó que el "campo de béisbol sí la tiene, pero tres de las torres funcionan con lámpara de vapor de mercurio y solamente una es de led, a esto debemos sumar la reivindicación para la construcción de un túnel de bateo cerrado que permita los entrenamientos en días de lluvia", apuntó el concejal de IU.