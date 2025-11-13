Jornadas, encuentros y talleres: la agenda de Gijón Impulsa para noviembre
Estos son los actos previstos para este mes
L. L.
A continuación os hacemos llegar una serie de jornadas y encuentros que tendrán lugar en próximas fechas en nuestras instalaciones o en las que participa Gijón Impulsa, además de noticias de interés:
NOVIEMBRE
14/11 Desayuno Tecnológico IUTA "Aplicaciones de la IA al sector sanitario" https://www.gijonimpulsa.es/event/desayuno-tecnologico-iuta-2025-aplicaciones-de-la-ia-al-sector-sanitario/
18/11 Economía plateada: Sesión "los martes pintan canas", enfermería y su papel clave en el cuidado de las personas mayores https://www.gijonimpulsa.es/event/economia-plateada-sesion-los-martes-pintan-canas/
20/11 Abanca startups https://www.gijonimpulsa.es/event/abanca-startups/
25/11 Taller de emprendedores y Feria Asturfranquicia 2025 https://www.gijonimpulsa.es/event/taller-emprendedores-feria-asturfranquicia-2025/
CENTRO MAKER CRISTASA
18 y 25/11 Jornadas puertas abiertas https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-jornada-puertas-abiertas/
27/11 Jornada formativa a la ciudadanía https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-taller-formativo-a-la-ciudadania-10/
19/11 Taller cortadora láser https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-taller-cortadora-laser-2/
NOTICIAS
* ¿Quieres formarte con nosotros? plazo para presentar solicitudes hasta el 26/11 https://www.gijonimpulsa.es/quieres-formarte-con-nosotros-convierte-tu-idea-en-realidad-empresarial-3/
* Gijón se consolida como referente nacional en innovación y economía azul durante la conferencia de APTE https://www.gijonimpulsa.es/gijon-se-consolida-como-referente-nacional-en-innovacion-y-economia-azul-durante-la-conferencia-de-apte/
* Os recordamos que podéis presentar candidaturas a la XXI Edición de los Premios Gijón Impulsa 2025 del Ayuntamiento de Gijón/Xixón hasta el próximo lunes 17/11. Consulta las bases y toda la información en https://www.gijonimpulsa.es/abierto-plazo-para-participar-en-la-xxi-premios-gijon-impulsa-2025-ayuntamiento-de-gijon-xixon/ Cualquier consulta que tengas, puedes dirigirte a empresas@gijon.es
