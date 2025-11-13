La playa de San Lorenzo en Gijón vuelve a teñirse de negro por culpa del carbón
Los espacios afectados están entre las escaleras 2 y 10 del principal arenal gijonés
El carbón volvió hoy a aflorar en la principal playa gijonesa, con varias manchas que cubrieron parte de su superficie entre las escaleras 2 y 10. Este acontecimiento que de forma periódica se da en la playa de San Lorenzo pudo ser observado por las numerosas personas que paseaban por el Muro o que bajaron al arenal.
El origen del carbón que periódicamente tizna la playa de San Lorenzo está vinculado en su mayor parte con la actividad de carga, descarga y almacenamiento de carbones en el puerto de El Musel desde hace décadas, según un estudio que en su día efectuó el Instituto del Carbón (Incar) por el encargo del Ayuntamiento de Gijón, en la anterior corporación municipal.
Aquel estudio analizó la composición de las distintas muestras de carbón recogidas en la playa, lo que permite determinar no sólo el tipo de mineral, sino también su procedencia. La Autoridad Portuaria en su día encargó otro estudio que, con base en los flujos marinos, sostenía que el origen del carbón eran los restos del hundimiento del granelero "Castillo de Salas" en los años 80 del siglo pasado.
Nuevo estudio
Ahora, la Autoridad Portuaria de Gijón ha encargado un nuevo estudio a la Universidad de Oviedo y a la de Cantabria para analizar la descarga de graneles y las corrientes que llegan a la playa.
La Autoridad Portuaria de Gijón lleva años adoptando medidas, a instancias del Principado, para evitar el arrastre de carbón al mar por el agua de lluvia o los riegos, que se supone que es la vía principal de llegada del mineral al mar. También está adoptando medidas contra la generación de nubes de carbón, con pantallas para frenar la fuerza del viento y otras actuaciones como riegos de parvas y asfaltado de superficies de almacenamiento de graneles, además de su limpieza.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó en su última reunión, celebrada el pasado día 7, destinar 4,2 millones de euros en los próximos cuatro años a labores de limpieza en El Musel y el entorno del Puerto Deportivo de Gijón. Entre otras actuaciones se incluyen lavarruedas y elementos de la red de pluviales de la zona portuaria.
