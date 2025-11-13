Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría Local de Gijón detuvieron este miércoles a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de hurto y de apropiación indebida de ropa por valor de casi 7.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron a principios de septiembre, cuando la propietaria de un establecimiento textil de Gijón denunció la desaparición de mercancía por valor de casi 7.000 euros. Al parecer alguien había recogido la mercancía al transportista haciéndose pasar por el propietario y aportando datos falsos.

Fue a finales de la semana pasada cuando la legítima propietaria localizó en dos tiendas de Gijón varias de las prendas idénticas a las que le desaparecieron.

La víctima confirmó con la marca de ropa que ella era la única con ese tipo de prendas, solamente las tenía y podía vender ella, lo que permitió avanzar en las pesquisas policiales.

Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación pudieron confirmar que, las prendas, fueron vendidas a dos establecimientos de ropa por un conocido que tiene otro local textil en la ciudad, por lo que al ser conocido, no pusieron en duda las excusas que les había puesto para venderles la mercancía.

Una vez se identificó plenamente al presunto autor, fue en el pasado día 11 de noviembre y en colaboración con agentes de la Policía Local de Gijón cuando se detuvo al presunto autor, al observar que estaba cargando su vehículo con material, previsiblemente para deshacerse de las pruebas. Tenía escondidas todas las prendas en el almacén de su propia tienda.

Una vez finalizado el atestado policial fue enviado al juzgado de guardia correspondiente.