Nueva condena para el padre acusado de violar a sus dos hijas en Gijón y que se dio a la fuga: 15 años por agredir sexualmente a su hija mayor

Una condena de 25 años por violar de forma reiterada a su hija pequeña, una fuga previa al segundo jucio, su búsqueda y captura en Gijón y ahora una nueva pena de agresión sexual. El padre acusado de violar a sus dos hijas declaró este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Gijón por la agresión sexual que cometió contra su hija mayor. Lo hizo reconociendo los hechos y asumiendo una nueva condena de 15 años, los que solicitaba la acusación particular y tras llegar a un acuerdo previo con la defensa del acusado. Por su parte la Fiscalía solicitaba 12 años de prisión

El juicio, que se debería de haber celebrado en mayo, se llevó a puerta cerrada y solo contó con el testimonio del padre acusado. A penas declaró, asumió los cargos e hizo uso de la última palabra para pedir perdón a la víctima. El condenado a más de 30 años regresó de vuelta al Centro Penitenciario de Asturias donde se encontraba desde que fue capturado tras su fallida huída. En los días previos a la vista oral, este gijonés se encontraba en el módulo de enfermería, aislado del resto de presos.

Además de la condena de cárcel, también se le ha impuesto una indemnización de 40.000 euros y orden de alejamiento de 500 metros de la víctima.

Fuga y captura

Días antes del 12 de mayo, fecha en la que se debería de haber celebrado el segundo juicio para responder por las acusaciones de agresión contra su hija mayor, el acusado se dio a la fuga. Lo hizo en un vehículo Citroen modelo Xara que fue localizado dos días después en los acantilados de Santiuste, en Llanes. Su ausencia en el juicio y la posterior denuncia de desaparición ante la Policía Nacional de un familiar cercano puso en marcha el dispositivo para dar con él. La investigación pasó a manos de la Guardia Civil que tras seis días de búsqueda no logró dar con el fugitivo.

Desde un principio se barajó que hubiera simulado su suicidio, descartándolo en la investigación posterior en la que se analizaron las actividades de las personas de su entorno durante sus últimas horas, su domicilio, las cuentas bancarias, relaciones familiares, amistad y laborales, perfiles de redes sociales, etc. También se tomó manifestación a las personas que se relacionaron con el desaparecido, así como se emplearon diversos medios de investigación.

Todo esto llevó a que mes y medio después fuera detenido en Gijón. El acusado se encontraba el libertad ya que la primera sentencia de 25 años no era firme y previamente no había entrado en prisión provisional ya que no se había decretado dicha medida. Tras su detención, fue trasladado al Centro Penitenciario de Asturias donde ha regresado tras esta segunda condena de la que no se espera que haya recurso.