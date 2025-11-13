El PP urge al Principado a aprobar el reglamento del transporte, sin el que el sector del taxi "está abocado a sufrir las consecuencias de la jungla con los VTC"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, urgió hoy en Gijón al gobierno regional a hacer público el reglamento de la Ley de Transporte que se va a aprobar con retraso y sin el cual el sector del taxi está en peor posición para afrontar la competencia de los VTC. "No tener reglamento es la jungla y los problemas que amenazan al sector del taxi, como por ejemplo los VTC, con los que en algún momento tendrán que encontrarse y tienen que convivir. Si no hay un reglamento, lo que estamos es abocando al sector del taxi a sufrir las consecuencias de la jungla y esto no lo vamos a aceptar desde el Partido Popular", recalcó Queipo, quien reclamó "garantías" para la "tranquilidad de cara al futuro" del sector del taxi en Asturias.

Queipo hizo estas consideraciones poco antes de mantener un encuentro con el sector en Gijón en la sede de la mayor cooperativa de taxistas de la ciudad, Radio Taxi Villa de Jovellanos. Poco antes había mantenido un encuentro con el sector en Oviedo. El líder del PP asturiano instó al ejecutivo autonómico a "que el reglamento recoja lo que el sector del taxi le reclama y que podamos tener sobre todo una seguridad jurídica y sobre todo un cumplimiento de la ley en el Principado de Asturias que ya es demasiado ocasional y habitual que el Principado de Asturias no cumpla con las leyes que ellos mismos se proponen aprobar".

El sector lleva años esperando a que el Principado de Asturias apruebe el reglamento que va a desarrollar su Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, aprobada en diciembre 2018. El reglamento que detallará las normas de funcionamiento y cuestiones básicas del transporte público, incluido el taxi, debería de haberse aprobado en diciembre de 2020. No se hizo. En octubre del año pasado la Junta General del Principado aprobó por unanimidad una propuesta no de ley del PP para que ese reglamento estuviera aprobado "y consensuado con el sector" en el plazo de un año. "Ni siquiera este plazo han sido capaces de cumplir", señaló Queipo sobre el gobierno autonómico.

Taxis en una parada en Gijón / Juan Plaza

A este respecto, Álvaro Queipo consideró que "el hecho de que llevamos cinco años sin reglamento, lo que significa es que hemos dejado desprotegidos a los taxistas durante cinco años y cada año que pasa, es un año más", de ahí la insistencia del PP en el parlamento asturiano para que el ejecutivo autonómico apruebe ese reglamento que regule la convivencia de los VTC y los taxis de tal manera que no se ponga en riesgo a los segundos.

"Vamos a seguir presionando para que el Gobierno haga público el reglamento que están preparando para que podamos opinar sobre el mismo las fuerzas políticas y para que, sobre todo, este sector del taxi, que es tan importante en Asturias, sepa a qué atenerse y para que los problemas del sector que lo amenazan en el presente y en el futuro, vean que en este reglamento del Principado de Asturias encuentran una solución y un amparo", insistió el dirigente popular.

Tarifas

El presidente de la cooperativa Radio Taxi Villa de Jovellanos, Faustino Roque, señala que "lo que nosotros necesitamos, y agradecemos a los parlamentarios, es que hayan puesto en evidencia de una vez por todas que se necesita regular; que tengamos todos a qué acogernos. Que los que trabajamos en el sector del transporte público tengamos unas reglas en las que todos podamos competir", añadiendo que los VTC tienen una parte del negocio del transporte y los taxistas otros, "lo que no puede ser es que nos mezclemos con disputas que no son razonables".

Roque apunta, por ejemplo, que las tarifas de los taxis están reguladas, "negociadas siempre con las instituciones y los vecinos", mientras que los VTC pueden ofrecer tarifas libres. Por ello, si los VTC "entran en el mercado de la ciudad, que es lo que están intentando y pretendiendo, y nosotros no tenemos manera de regular eso, sucederá lo que está sucediendo en Estados Unidos, que echarán al taxi", debido a que las cooperativas no pueden competir con las "inversiones" de las grandes compañías de VTC, que "regalan" los servicios con precios muy bajos durante un tiempo hasta eliminar a los competidores del mercado.