El Principado "recabará" más datos sobre la Europea

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, señaló ayer en comisión que el Principado está a la espera de que el Ministerio les devuelva el expediente vinculado al proyecto de la Universidad Europea en Gijón porque, con la nueva normativa, "las condiciones han cambiado" y el Ejecutivo regional debe ahora "recabar cuestiones" que hasta ahora no se habían contemplado. El consejero lo señaló ante preguntas de la diputada Covadonga Tomé, que le preguntaba si las Conferencia General de Política Universitaria le había remitido el informe favorable pertinente de este proyecto, a lo que el político respondió que no. Tomé celebró que vaya a ser el Principado quien tenga que velar por que el proyecto de la Europea cumple con los nuevos criterios, que son más exigentes, si bien la entidad ya ha manifestado su voluntad de cumplirlos.