Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado "recabará" más datos sobre la Europea

S. F. L.

Cabueñes

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, señaló ayer en comisión que el Principado está a la espera de que el Ministerio les devuelva el expediente vinculado al proyecto de la Universidad Europea en Gijón porque, con la nueva normativa, "las condiciones han cambiado" y el Ejecutivo regional debe ahora "recabar cuestiones" que hasta ahora no se habían contemplado. El consejero lo señaló ante preguntas de la diputada Covadonga Tomé, que le preguntaba si las Conferencia General de Política Universitaria le había remitido el informe favorable pertinente de este proyecto, a lo que el político respondió que no. Tomé celebró que vaya a ser el Principado quien tenga que velar por que el proyecto de la Europea cumple con los nuevos criterios, que son más exigentes, si bien la entidad ya ha manifestado su voluntad de cumplirlos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  2. Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
  3. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  4. Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
  5. Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
  6. Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
  7. Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: 'Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención
  8. El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo

Siete pelis y un brindis: el adiós del FICX a Fran Gayo creando un itinerario con los filmes que había seleccionado el programador

Siete pelis y un brindis: el adiós del FICX a Fran Gayo creando un itinerario con los filmes que había seleccionado el programador

Reactivar piscinas e iluminación ornamental, las peticiones de los antiguos alumnos de la Universidad Laboral de Gijón

El PSOE pide revisar el recorrido de la línea 16 "para agilizar el servicio"

Quejas de padres de Castiello por retrasos en el transporte

IU llevará al Pleno la reforma de los campos de sóftbol y béisbol

El Principado "recabará" más datos sobre la Europea

Un mural efímero celebra los 600 años del pueblo gitano en Gijón: “Es una manera de visibilizar lo que hemos aportado a la sociedad y de expresar cómo nos sentimos”

Un mural efímero celebra los 600 años del pueblo gitano en Gijón: “Es una manera de visibilizar lo que hemos aportado a la sociedad y de expresar cómo nos sentimos”

El derribo de Carlos Marx arranca con los primeros estudios sobre el terreno

Tracking Pixel Contents