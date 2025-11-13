El proyecto sobre seguridad acuática del Santa Olaya de Gijón vuelve a superarse: contará con la participación de más de 1.000 escolares
Hasta 30 colegios participarán en la tercera edición de "SwimSafe", que se cerrará con una jornada en la playa del Arbeyal
Un nuevo récord de participación. Eso es lo que conseguirá el Club Natación Santa Olaya en la tercera edición de su proyecto sobre educación y seguridad acuática, denominado "SwimSafe". En total, la formación durante este curso llegará a 30 colegios, 53 unidades escolares y más de 1.000 alumnos de entre 7 y 8 años.
Estas cifras han sido confirmadas durante la firma del convenio "SwimSafe" del Santa Olaya con el Ayuntamiento de Gijón y la Empresa Municipal de Aguas. Los encargados de llevar a cabo la firma han sido el presidente del club, Gonzalo Méndez, y el portavoz del gobierno local y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador.
Con este convenio, el Ayuntamiento y la EMA aseguran la colaboración en el proyecto de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como la difusión e implicación desde el área de Educación. "Agradecemos y reconocemos al club la idea de lanzar esta iniciativa. El Ayuntamiento no puede llegar a todos los trabajos y para ello es indispensable estar con entidades, asociaciones y clubes. Este es un ejemplo perfecto", reivindicó Martínez Salvador.
Durante el acto, tanto Méndez como el portavoz del gobierno local resaltaron que la muerte por ahogamiento en el medio acuático es la segunda causa de muerte accidental, solo por detrás de los accidentes de tráfico. "Es un dato revelador de lo importante que es hacer el esfuerzo de educar desde edades tempranas a cómo hay que desenvolverse en el agua", aseveraron.
La tercera edición de "SwinSafe" arrancará en las propias aulas de 3.º de Primaria, donde habrá formación para escolares y docentes, continuará en las piscina del club y finalizará con una jornada de encuentro en la playa del Arbeyal para que los "guardianes del agua" apliquen de forma práctica lo aprendido previamente. El Santa Olaya espera que ese evento se realice a finales de mayo.
Los objetivos del proyecto son disfrutar del agua con mayor seguridad a través de la detección de riesgos y la prevención, así como la promoción de la natación y de la seguridad acuática.
