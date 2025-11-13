El PSOE pide revisar el recorrido de la línea 16 "para agilizar el servicio"

Tino Vaquero, concejal del PSOE, solicitó al equipo de Gobierno local la revisión de la línea 16 de Emtusa al considerar que "es ineficaz y un ejemplo más de que se siguen tomando decisiones de espaldas a los vecinos". Este trayecto, desde la Estación del ferrocarril hasta Vega/Sanmartín, "no tiene mucho sentido en su diseño actual a su paso por Vega-La Camocha", apuntó el edil socialista. "Los autobuses tienen que atravesar calles con maniobras difíciles. Además, aumenta los minutos de viaje, hecho que ha generado muchas quejas de los usuarios", añadió Vaquero. La alternativa que propone es la de "suprimir la parada del antiguo centro de salud y retrasar 50 metros la parada que está al final de la avenida de La Camocha". "La modificación daría servicio a todo el barrio acortando tiempos", sentenció el concejal socialista. Por otro lado, también se anunció que el grupo municipal socialista llevará hoy a comisión un ruego para ampliar el horario nocturno de la Línea 15 que une Nuevo Roces con el Hospital de Cabueñes en ambos sentidos. Por último, también han denunciado que sigue sin ponerse solución a los recortes en las líneas por falta de personal. "No realizaron a tiempo el proceso de selección con lo que los recortes llegarán hasta enero de 2026", concluyó Vaquero.