Queipo sobre el congreso local del PP: "ni durante el proceso ni después se recibió ningún tipo de alegación por los candidatos o sus equipos en el que se señalase ninguna irregularidad"

"En el congreso de Gijón ni durante el proceso ni después del proceso se recibió ningún tipo de alegación por parte de ninguno de los candidatos o sus equipos en el que se señalase ninguna irregularidad. Por eso a mí me sorprende ahora que aparezca esto". El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se pronunció así este jueves sobre la impugnación judicial del congreso local del PP por parte de tres afiliados, que sostienen que debía de haberse invalidado la candidatura que encabezó el vencedor del congreso, Andrés Ruiz, que obtuvo el 55,70% de los votos frente a la candidatura encabezada por José Manuel del Pino en el congreso local que se celebró el pasado febrero.

La demanda cuestiona que se hubiera dado un plazo de cuatro horas para sustituir a uno de los integrantes de la lista vencedora, Adrián Carneado, que no podía formar parte de la misma al haber participado previamente en el proceso congresual de Villaviciosa.

Queipo habló sobre este asunto durante una visita a Gijón, en respuesta a preguntas de los periodistas. "Insisto, ni antes del proceso, ni después del proceso congresual, ni después del procedimiento congresual, se ha recibido ninguna alegación por parte de ningún afiliado del Partido Popular de Gijón y, por tanto, a mí me extraña, pero respeto a todo el mundo", señaló.

Renovación

Queipo señaló que no está preocupado por la interposición de la demanda. También hizo una alusión general a los distintos procesos congresuales del partido en Asturias. "Hemos hecho el 80% de la renovación en las juntas locales del Partido Popular en el último año. Estamos a punto ya de concluir los procesos congresuales locales. Y lo hemos hecho además con una amplia participación, con transparencia y con un índice de renovación muy alto. Y esto, en todos los partidos políticos siempre genera mucho movimiento y, sin embargo, en el Partido Popular, en este último año en el que hemos hecho todos estos congresos, incluido el autonómico en noviembre de 2023, se ha hecho con absoluta tranquilidad", apuntó el líder popular.