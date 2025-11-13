Quejas de padres de Castiello por retrasos en el transporte
S. F. L.
Un grupo de familias de alumnos del colegio de educación de Castiello lleva semanas alertando de que el transporte que lleva a sus hijos al centro tiene una ruta muy ajustada en el tiempo y que "casi todos los días" se retrasa, haciendo que un grupo de pequeños llegue de manera casi sistemática tarde a clase.
El asunto, que puede parecer menor, está siendo delicado porque está afectando a un grupo de pequeños que, por sus necesidades, necesitan poder contar con una rutina estable e iniciar su periodo lectivo junto al resto de compañeros y con normalidad. Fuentes del Principado, a preguntas de este periódico, señalaron ayer que ya se ha contactado con la empresa encargada de este servicio de transporte y que se le ha indicado que los niños deben llegar a clase a su hora. También, que velarán en estas próximas semanas para que esa indicación sea obedecida.
