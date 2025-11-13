Sánchez Vicente presenta en Gijón "El cuestu camín hacia la normalidá"

El cofundador de Conceyu Bable, fundador del Partíu Asturianista (PAS) y escritor Xuan Xosé Sánchez Vicente presentó ayer en Gijón su último libro, titulado "El cuestu camín hacia la normalidá". El autor realizó un encuentro con los lectores en la librería La Buena Letra, donde pudo exponer cómo se fraguó, debatió y aprobó la Ley de Uso y Promoción del Asturiano en 1998. En la imagen, con Esther Prieto, de Ediciones Trabe, instantes antes de iniciarse el acto.