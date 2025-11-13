Siete pelis y un brindis: el adiós del FICX a Fran Gayo creando un itinerario con los filmes que había seleccionado el programador

Fran Gayo, aun arraigado en Buenos Aires, mantenía intacto el acento playu hasta para pronunciar los argentinismos: si una peli le gustaba decía que era "prestosa" pero si la detestaba amenazaba con cagarse a trompadas con el director. Fue a ver la tercera de "Guardianes de la Galaxia" y se acabó yendo del cine. Intentó ver "Flash" y no duró ni media hora: "Es como ver la góndola de los yogures durante 20 minutos". Ver "The house is black" en el cine, sin embargo, le hizo llorar tanto que creyó haber asustado a Jonás Trueba, su compañero de butaca aquel día. También descubrió tarde "Doctor Who", pero se enamoró de los daleks, y lamentó el a su juicio caricaturesco enfoque de un biopic estrenado hace unos años sobre un escritor español: "Lo convirtieron en Chanquete, tía. Ye una cosa que no se puede creer".

La muerte el pasado mayo de quien era el programador del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) está siendo una ausencia difícil de rellenar y muchos andamos perdidos. No sabemos qué opinar de los últimos discos de Brian Eno porque no tenemos un audio de Fran que los alabe o los destripe. Salimos del cine pensando que la peli estuvo bien, pero no podemos estar seguros; quizás a Fran le hubiese parecido una aberración. Era bien raro, entonces, hacerse a la idea de que este viernes arranca un FICX sin Fran recomendando y criticando cosas. Por suerte, el propio festival pensó lo mismo y le ha puesto remedio: Fran recomienda para esta edición siete películas. Las dejó seleccionadas y reseñadas con tiempo y conforman un itinerario integrado en el programa y titulado con acierto "Les de Fran".

La primera recomendación es "El día que tal", de Pablo Casanueva, que integra la sección oficial de cortometrajes. Dice Fran: "Retrato de un personaje de aldea mítico al que (y eso es muy guay) Casanueva logra dibujar de manera muy respetuosa". El FICX añade que el filme aborda "los temas tabúes del medio rural a través de un retrato de amistad y recuerdo". Al gijonés también le gustó "Así chegou a noite", de Ángel Santos, un filme que compite en la sección oficial "Albar". "La vi dos veces", asegura. "Es una peli pensadísima, más cruda que ‘Las altas presiones’, más desolada", añade. "Tiene muy buenos diálogos y por momentos me recuerda a ‘Night Moves’ de Reichardt". "Así chegou a noite" cuenta la crisis vital de un escultor que se recluye en la costa gallega.

Otra recomendación de Fran es "Olmo", de Fernando Eimbcke, que se enmarca en la sección de "Enfants Terribles". Dice: "Muy buena ‘feel good comedy’ en la que se nota mucha influencia (más bien homenajes) a Judd Apatow y ‘Superbad’ con un muy buen reparto". El protagonista es un joven de 14 años. Para la sección oficial "FICX Premiere", la de Fran es "Slackers", de Sorina Gajewski, y la describe así: "Me ha recordado mucho al primer Wenders. Dos amigas terminan la secundaria y se dedican a ver cómo el verano va deshidratando sus últimos días de adolescencia. Es una película bonita".

De nuevo en la sección de "Albar", Fran recomienda "As liñas discontinuas", de Anxos Fazáns: "Me pareció una preciosidad. Película con una voz propia muy particular, un guionazo con mucho curro detrás". La película cuenta, en palabras del FICX, "el encuentro inesperado entre una mujer en crisis y un joven desde una óptica social y contemporánea".

Y, como colofón, dos últimas recomendaciones, ambas en la sección "Esbilla". La primera, "The Vanishing Point", de Bani Khoshnoudi: "Para mí una película que merece la pena que vea todo el mundo. Poderosa, con momentos de mucho punch, dirigida por un joven cineasta. Fue un placer verla". El FICX añade que es "un poderoso documental que utiliza fragmentos y archivos para romper el silencio sobre la memoria política y la ejecución de una prima de la realizadora en Irán". La segunda es "Volver a casa tan tarde", de Celia Viada Caso. Dice Fran: "Sigue dentro de la corriente de dignificación del cine asturiano de la que hablábamos hace unos meses. Se le nota más poética. Todo muy íntimo, muy bello". El festival completa que el filme explora la vida y el exilio de la escritora María Luisa Elío a partir de diez pequeñas historias.

Se nota que le falta algo estos días al Toma 3. No está Fran en la barra rascándose la barba y hablando de la hauntología de Mark Fisher. Por eso tenía que ser esta librería-café, su casa oficiosa en sus visitas a Gijón y donde hace tres años el propio Fran homenajeaba copa en mano a Godard, la que le diga también adiós al añorado programador. Será este domingo, a las 13.30 horas. Para los que andamos perdidos está bien despedirse así de Fran: con siete pelis que le gustaron y un brindis.