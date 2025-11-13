TVE ficha a la cuñada asturiana de Cristiano Ronaldo para un concurso de cocina junto a Belén Esteban: "Voy a vivir una super aventura"

La cuñada asturiana de Cristiano Ronaldo, Ivanna Rodríguez, será una de los doce concursantes del nuevo show de cocina de TVE: "Top Chef: Dulces y Famosos". La influencer, hermana de la famosísima Georgina Rodríguez, ha compartido con sus seguidores la buena noticia, mostrándose muy ilusionada. "Voy a vivir una súper aventura", escribió junto a una imagen de promoción del concurso con todos sus compañeros. Entre ellos, estarán rostros tan famosos como Belén Esteban o Antonio Resines.

En Gijón

"Me hace mucha ilusión conocer por fin a mis futuros compañeros de aventuras. Tengo muchísimas ganas de ponerme manos a la masa y de disfrutar al máximo de este nuevo proyecto", añadió Ivanna Rodríguez. La influencer vive desde hace años en Gijón junto a su junto a su marido, el escultor Carlos García y sus hijas.

Una fama que va a más

Poco a poco, la fama de Ivanna ha ido a más. Con su hermana protagonizó el anunció de la aplicación Uber Eats y a Georgina la acompaña a diferentes eventos por todo el mundo. Como pasó con la Semana de la Moda de Nueva York el pasado mes de septiembre.

Cambio de look

Ivanna sorprendió este mismo mes con un cambio de look muy explosivo. "Por fin soy pelirroja peligrosa", escribió en Instagram en una publicación que sumó cientos de "me gusta" y de comentarios positivos. El artífice de este éxito fue el peluquero Dani Zúñiga, más conocido como Dannizú, un pamplonés que quedó este año finalista del concurso Peluquero Español 2025. Para este cambio de look, Ivana viajó hasta Madrid.

Todos los concursantes

La cuñada de Cristiano Ronaldo compartirá hueco en la pequeña pantalla con Belén Esteban, que vuelve a RTVE después del fallido programa "La familia de la tele". Además, en "Top Chef" estarán Marina Castaño, el actor Antonio Resines, el intérprete Mariano Peña, la artista drag Samantha Ballentines, la actriz Eva Isanta, los exconcursantes de Operación Triunfo Roi Méndez y Natalia Rodríguez, el ex de "La Promesa" Alejandro Vergara, la deportista Desirée Vila y el exfutbolista Tote Fernández. El programa será presentado por Paula Vázquez y es la adaptación española show culinario de éxito internacional "Top Chef VIP Just Desserts".