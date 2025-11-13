Vox reclama otra ubicación para el traslado del Albergue Covadonga

Vox ha presentado una proposición en el Ayuntamiento para el debate en el pleno de este mes para solicitar una alternativa "adecuada" al traslado del Albergue Covadonga al antiguo Hogar de San José, en El Natahoyo, además de cancelar el convenio suscrito entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Compañía de Jesús en Asturias. "Es incomprensible que el Ayuntamiento decida agrupar en un mismo punto tantos recursos de atención social con realidades tan diferentes. Eso genera riesgos innecesarios y un evidente malestar en los vecinos", mencionó Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, que estuvo presente junto a los manifestantes en la última concentración en contra del traslado.

"El Ayuntamiento debe escuchar a los gijoneses y rectificar una decisión tomada de espaldas a los afectados", remarcó la portavoz de Vox que también recordó que "el Gobierno local tiene la obligación de garantizar la convivencia y la seguridad de los barrios y que existen alternativas viables para ubicar provisionalmente el albergue sin generar conflictos sociales ni poner en riesgo la tranquilidad de los residentes". Por último, Sara Álvarez Rouco apeló a que "la defensa de los más vulnerables no puede hacerse a costa de la seguridad de los vecinos", finalizando con que es importante "velar por la convivencia en nuestros barrios", remarcó la portavoz de Vox en Gijón.