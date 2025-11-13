La zona de juegos de Navidad y la pista de hielo del Solarón en Gijón ya toman forma

La Navidad se va acercando poco a poco y en Gijón no han querido esperar a que se eche encima. Este jueves ya comenzaron las labores de montaje de una de las zonas temáticas que más importancia ha ido ganando en la ciudad durante los últimos años.

Se trata de las carpas y zona de juegos y la pista de hielo ubicados en el Solarón, donde los primeros montajes ya se dejaron ver por la mañana. Se espera que en las próximas semanas estén rematados para el comienzo de la Navidad.

De la misma forma ya se han dejado ver por la ciudad los diferentes adornos que engalanarán las calles este año. Desde hace semanas ya se están colocando todos los adornos luminosos. También el imponente árbol de Navidad que un año más volverá a ser el gran atractivo en la plaza del Parchís.