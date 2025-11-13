La zona de juegos de Navidad y la pista de hielo del Solarón en Gijón ya toman forma
Este jueves comenzaron con los montajes
LNE
La Navidad se va acercando poco a poco y en Gijón no han querido esperar a que se eche encima. Este jueves ya comenzaron las labores de montaje de una de las zonas temáticas que más importancia ha ido ganando en la ciudad durante los últimos años.
Se trata de las carpas y zona de juegos y la pista de hielo ubicados en el Solarón, donde los primeros montajes ya se dejaron ver por la mañana. Se espera que en las próximas semanas estén rematados para el comienzo de la Navidad.
De la misma forma ya se han dejado ver por la ciudad los diferentes adornos que engalanarán las calles este año. Desde hace semanas ya se están colocando todos los adornos luminosos. También el imponente árbol de Navidad que un año más volverá a ser el gran atractivo en la plaza del Parchís.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
- Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: 'Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención
- El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo