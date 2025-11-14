Arranca la edición 63.ª del FICX, un festival "comunitario" con "grandes nombres" y "autores del mañana": gala de inauguración y programación para hoy

Todo listo para la cita asturiana con el celuloide por antonomasia. La 63.ª edición del Festival Internacional del Cine de Gijón arranca hoy con la "ilusión" de que el certamen se convierta en un lugar "comunitario" en el que todo el que tenga el deseo pueda dar rienda suelta y compartir la "pasión" por el cine y por el medio audiovisual. Por lo pronto, el menú fílmico que se podrá degustar hasta el día 22 de noviembre presenta uno de sus platos más fuertes en el entrante, que se ofrece hoy, a las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos a través de una gala inaugural en la que se galardonará a la cantante Massiel y a la actriz y realizadora japonesa Naomi Kawasa, premio "Isaac del Rivero" y "Gijón Plaza", respectivamente. Todo ello estará regado con el humor del multifacético actor, presentador y productor Arturo Valls, que actuará como maestro de ceremonias.

El director del FICX, Alejandro Díaz, que ayer vivió una intensa jornada de preparativos, espera, sobre todo, ofrecer a los espectadores un "sitio acogedor" y que cada uno encuentre "sus películas" entre la amplia oferta de 197 títulos programados donde hay propuestas de "todo tipo y condición": desde "el cine familiar" a las debilidades de "los cinéfilos" más empedernidos. Por lo pronto, en la ceremonia de puesta de largo se proyectará la cinta "Blue Moon", del norteamericano Richard Linklater, además de, en paralelo, un puñado de pases de otras cintas a espolvorear por diversas salas a lo largo y ancho del mapa gijonés.

"Satisfecho" con las "muy buenas" reacciones que está recibiendo por el momento la cita que dirige desde hace ocho cursos, Díaz Castaño tiene claro cuál es el espíritu de este año, y no es otro que "descubrir a los cineastas del mañana, a las nuevas generaciones, y de acoger a grandes nombres internacional que han hecho el cine grande en el pasado y en el presente".

Para el director del FICX existen varios "momentos cumbre" a destacar de la programación. El primero de ellos sobre el que pone el foco es la entrega del premio "Isaac del Rivero" a la mítica cantante Massiel, ganadora del Festival de Eurovisión en 1968 con "La, La, La", todo un "icono de la cultura popular española".

Otro de los galardones que tiene a bien de recordar Díaz Castaño es el reconocimiento al realizador argentino Lisandro Alonso, que levantará en la villa marítima el Premio de Honor FICX 2025. El Jovellanos acogerá un pase de su ópera prima, "La Libertad", del año 2001, que se complementará con una charla del director junto a Albert Serra y el crítico Roger Koza. "Será un momento espectacular", aventura Díaz Castaño.

La última de las "cumbres" que reseña el director del FICX vale por una cordillera de cinco: los cinco filmes patrios seleccionados en la sección oficial, Albar. Sin ningún orden de preferencia, cita a Lluís Miñarro y "Emergency exit", la última película que rodó la histórica actriz Marisa Paredes antes de fallecer, en la que también trabaja Naomi Kasawa; "Así chegou a noite", de Ángel Santos, que trata la crisis existencial de un escultor en Galicia; también "Las líneas discontinuas", firmada por Anxos Fázans, que narra el encuentro entre una mujer madura y un joven, además de "A la cara", con Javier Marco a los mandos y un "inmenso" Manolo Solo como protagonista. El elenco nacional lo completa "Al oeste, en Zapata", producción hispanocubana con autoría de David Bim que es "una maravilla audiovisual".