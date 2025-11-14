Desfile, bailes tradicionales, castañas y sidra dulce: así fue el amagüestu del colegio Severo Ochoa de Gijón
En la jornada participó el grupo folclórico "Trebeyu"
N. M. R.
La comunidad educativa del colegio Severo Ochoa celebró este viernes su respectivo amagüestu con una mañana repleta de actividad.
A las 12.30 horas, los alumnos y docentes realizaron un desfile por el patio con la animación de la banda "La castaña" para dar paso a la lectura del pregón, que corrió a cargo de estudiantes de 6.º de Primaria.
A continuación, el grupo folclórico "Trebeyu" protagonizó una serie de bailes tradicionales asturianos y los alumnos interpretaron unos "cancios". Por último, antes de la prueba de castañas y sidra dulce, se bailó la danza prima.
