Desfile, bailes tradicionales, castañas y sidra dulce: así fue el amagüestu del colegio Severo Ochoa de Gijón

La comunidad educativa del colegio Severo Ochoa celebró este viernes su respectivo amagüestu con una mañana repleta de actividad.

A las 12.30 horas, los alumnos y docentes realizaron un desfile por el patio con la animación de la banda "La castaña" para dar paso a la lectura del pregón, que corrió a cargo de estudiantes de 6.º de Primaria.

A continuación, el grupo folclórico "Trebeyu" protagonizó una serie de bailes tradicionales asturianos y los alumnos interpretaron unos "cancios". Por último, antes de la prueba de castañas y sidra dulce, se bailó la danza prima.