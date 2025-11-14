El "gijonesismo", en 50 historias, de la mano de José María Ceinos: "Será un libro de referencia"

"La Historia la escriben los historiadores. Las historias cotidianas, los periodistas. Obviando la historia pequeña no se puede conservar la memoria de un pueblo". José María Ceinos, trabajador jubilado de LA NUEVA ESPAÑA, enmarca con estas palabras "50 crónicas gijonesas", su último libro. El volumen recoge una selección de piezas publicadas en este diario por el redactor entre 2009 y 2017 y su puesta de largo reunió ayer a un buen grupo de amigos en el Ayuntamiento. "Tenemos en nuestras manos la que será una publicación de referencia, una nueva guía de Gijón discreta, atractiva y sin duda rigurosa", describió el edil forista Jorge González-Palacios.

Ceinos se acuerda del primer libro "de adultos" que leyó en su vida: "Pequeñas historias de Gijón (Del archivo de un periodista". "El autor era Joaquín Alonso Bonet, periodista gijonés, que dirigió ‘La Prensa’ y a partir de 1954 fue cronista oficial de Gijón. Cuando leí el libro me encantó porque aunaba dos de las cosas que más me gustan, la historia y el periodismo", dijo ayer. Esas dos temáticas de interés marcaron su vida desde entonces y, de hecho, dudó en si estudiar la carrera de Historia en Oviedo o la de Periodismo en Madrid: "Fue un gran dilema". Al final, claro, eligió lo segundo. "Llegué a la conclusión de que los periodistas escribimos la historia diaria", razonó.

Y eso se encuentra en "50 crónicas gijonesas": medio centenar de historias cotidianas pero que explican la ciudad y su evolución. González-Palacios ya les ha dado un repaso y señaló ayer: "En las casi 200 páginas de este libro nos encontramos con un Gijón muy reconocible, pero al mismo tiempo desconocido. Nos enfrentamos a ese Gijón del alma, con personalidad propia, y también acontecimientos, unos curiosos, otros más o menos relevantes, pero todos de gran interés". Adelantó que el libro aparecen "la playa, el Puerto, la Iglesiona, El Bibio, El Molinón, la Escalerona, el cine de los Campos Elíseos, el Gran Café Oriental, la calle Corrida, Marqués de San Esteban y otras muchas ubicaciones muy queridas para todos los gijoneses".

Estuvo presente en la presentación Ignacio Peláez, delegado de la edición gijonesa de LA NUEVA ESPAÑA, que agradeció haber podido asistir a las "clases particulares de periodismo y gijonesismo" que Ceinos brindó en redacción a sus compañeros durante décadas. "Aprendí que llevaba toda la vida llamando mal a la Antigua Rula, porque es la Antigua Fábrica de Hielos", puso como ejemplo. Recordó también que la sección en la que publicaba Ceinos, "Crónicas gijonesas", sigue hoy viva en manos de Luis Miguel Piñera, cronista oficial.

Ceinos, por lo demás, destacó que sus 130 crónicas publicadas en este periódico abordan desde la década de 1860 a principios de la década de 1970, usando muchas veces como gran fuente la hemeroteca de los medios de comunicación de la época. "Gijón siempre tuvo y tiene muy buenos periódicos y excelentes periodistas", aseguró. El libro lo publica La Rampla y Ceinos tiene un deseo para los lectores: "Espero que quienes lean este libro lo disfruten tanto como yo cuando lo escribí".