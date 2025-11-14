La investigación contra la peligrosa banda de narcos que tenía su base en Gijón sigue abierta: no se descartan nuevas detenciones

La "Operación Transporte" sigue su curso. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para dar por desarticulada a la peligrosa banda de narcos de origen dominicano afincada en Gijón y que el pasado domingo mantuvo un tiroteo con los GEO en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, resultado uno de ellos muerto como consecuencia de los disparos. Los agentes que trabajan en el caso, entre los que también hay miembros de la Guardia Civil, siguen adelante con sus pesquisas y se espera que se produzcan más detenciones en las próximas horas. Además, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, los investigadores están comprobando si esta banda está relacionada con el ajuste de cuentas que hubo en Lugo de Llanera en enero y con un tiroteo en una discoteca de ambiente latino situada en Oviedo, en octubre.

La investigación, en todo caso, tal y como apuntaron ayer fuentes oficiales de la Policía Nacional, se mantiene abierta. De hecho, sobre la instrucción que está abierta en los Juzgados de Oviedo aún pesa el secreto de sumario por lo que todas las actuaciones se guardan con celo. A nivel judicial, la mayor novedad se produjo hace dos días precisamente en Oviedo.

Por allí pasaron cuatro de los implicados. Uno de ellos, el principal detenido, ya ingresó en la cárcel de Asturias. Se le investiga por cuatro delitos. A saber, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Otros tres, dos mujeres y un hombre, quedaron en libertad con cargos. Salvo por tenencia de armas, se les investiga por los mismos delitos.

La primera banda "Crime as a Service" detectada en España

Las pesquisas están centradas en saber hasta dónde llegaron las actividades de esta banda, de origen dominicano aunque asentada en Gijón desde hace tiempo. Se tiene claro que el tiroteo en el pueblo de El Casar de Escalona no fue la única operación en la que participó este grupo que, tal y como publico este periódico, es el primero que funciona bajo el régimen de "Crime as a Service", es decir, el crimen entendido como una prestación de servicios.

De hecho, ya habían viajado en otra ocasión a esta misma localidad toledana para tratar de cobrar una deuda a un narco allí afincado. El segundo viaje, en el que se produjo el tiroteo, tuvo como motivación cobrar, de nuevo, esa deuda. Fueron armados con pistolas.

Los investigadores tratan de comprobar si hay relación entre este grupo estuvo relacionado de alguna manera con el ajuste de cuentas en Lugo de Llanera en el que murió un panameño de 43 años y cuyas iniciales eran E. B. R.

Hasta hace unos meses, lo que se sabía de este asunto era que la muerte de este hombre, que fue acribillado a tiros desde una camioneta blanca, se trató de una venganza por un vuelco de droga. La víctima habría traicionado a sus jefes y fue cuando esta volvió a Asturias cuando fue atacada.