IU reclama al Ayuntamiento de Gijón medidas para incentivar la matriculación en el colegio público Los Campos

El grupo municipal de IU llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Gijón una proposición para que la corporación inste al gobierno municipal a adoptar medidas para incentivar la matriculación en el colegio público Los Campos, que ha pasado de contar con 322 alumnos en el curso 2010-2011 a alrededor de un centenar en el actual.

El edil de IU, Alejandro Farpón, atribuye el descenso a que en las inmediaciones hay dos colegios concertados "sostenidos con fondos públicos de gran tamaño, con los que compite en condiciones de igualdad durante los periodos de matrícula", según la moción.

En la propuesta que defenderá en el próximo pleno el grupo municipal de IU se incluyen dos cuestiones que atañen directamente al Ayuntamiento y una petición para que el gobierno local la traslade al Principado.

En cuanto a las medidas que pide implementar al Ayuntamiento, el concejal señala que se trata de modificar los pliegos para las próximas contrataciones del servicio público de comedores escolares y del proyecto 11x12.

Conciliación

En el primer caso, Farpón plantea que se modifique de los pliegos del servicio de comedores el requisito de que haya un número mínimo de alumnos para ofrecer en un centro el servicio de atención temprana -que facilita la conciliación- incorporando "criterios que permitan que este servicio pueda desarrollares en colegios con poco alumnado" como es el caso de Los Campos, apuntó el edil.

En el segundo caso, lo que plantea es que en la selección de colegios que se incorporen al programa 11x12 se permita priorizar el acceso de centros que pierden matrícula de forma sostenida en el tiempo.

En cuanto a lo que IU plantea que el Ayuntamiento traslade al Principado, es que solicite a la Consejería de Educación la inclusión de aulas de 0 a 3 años en Los Campos en futuras fases de implantación del proyecto de la red de Les Escuelines. El Principado lo ha declinado en esta ocasión por las obras que se están realizando en el centro, "pero las obras no son interminables", dijo el edil.