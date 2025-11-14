Noelia Velasco presenta "El bosque en mí" en el Museo Evaristo Valle de Gijón
En el acto estuvo acompañada por Rafael Gutiérrez Testón
N. M. R.
La avilesina Noelia Velasco presentó este viernes en el Museo Evaristo Valle su novela "El bosque en mí". Durante el acto, Velasco estuvo acompañada por Rafael Gutiérrez Testón, propietario de la librería La Buena Letra.
Con "El bosque en mí", Velasco da continuidad a su libro "Una ventana al bosque", poniendo el foco en la naturaleza como "maestra, aliada y espejo".
