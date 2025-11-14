Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noelia Velasco presenta "El bosque en mí" en el Museo Evaristo Valle de Gijón

En el acto estuvo acompañada por Rafael Gutiérrez Testón

Noelia Velasco y Rafael Gutiérrez Testón, esta tarde, en el Museo Evaristo Valle.

Noelia Velasco y Rafael Gutiérrez Testón, esta tarde, en el Museo Evaristo Valle.

N. M. R.

La avilesina Noelia Velasco presentó este viernes en el Museo Evaristo Valle su novela "El bosque en mí". Durante el acto, Velasco estuvo acompañada por Rafael Gutiérrez Testón, propietario de la librería La Buena Letra.

Con "El bosque en mí", Velasco da continuidad a su libro "Una ventana al bosque", poniendo el foco en la naturaleza como "maestra, aliada y espejo".

