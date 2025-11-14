Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo ataque de un perro peligroso en Gijón: un can hiere a otro y la Policía se hace cargo de él al ir su dueño drogado

Los hechos tuvieron lugar en Pumarín

El entorno de la calle Guipuzcoa en una imagen de archivo

El entorno de la calle Guipuzcoa en una imagen de archivo

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Nuevo caso de ataque de perro de raza peligrosa en Gijón. La Policía Local tuvo que intervenir ayer en el barrio de Pumarín después de que un can de estas condiciones mordiera a otro y lo dejara herido. Los hechos ocurrieron en la calle Guipuzcoa y la llamada de alerta se produjo a las 19.56 horas. Inicialmente, el aviso entró a los agentes de la Policía Local como que el ataque del perro de raza peligrosa al otro había sido mortal. Finalmente, no fue así.

Tras recibir la llamada de alerta, los agentes pudieron comprobar que la mascota que había sufrido el ataque presentaba heridas leves. El perro de raza peligrosa, según indican estas fuentes, también había mordido al dueño del otro can en una mano. Esta persona tuvo que acudir por sus propios medios a un centro de salud cercano para curarse de las heridas sufridas.

El lacero municipal se hizo cargo del perro de raza peligrosa. Según indican las fuentes consultadas, el dueño, que lo llevaba suelto, parecía estar bajo los efectos de "alguna sustancia". Fue denunciado administrativamente. Además de llevar al perro suelto, este iba sin bozal. Ha quedado pendiente de presentar la documentación pertienente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
  2. Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
  3. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  4. Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
  5. Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
  6. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  7. Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
  8. Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…

Nuevo ataque de un perro peligroso en Gijón: un can hiere a otro y la Policía se hace cargo de él al ir su dueño drogado

Nuevo ataque de un perro peligroso en Gijón: un can hiere a otro y la Policía se hace cargo de él al ir su dueño drogado

El Principado formaliza por carta a la Alcaldesa la petición de suelo municipal para hacer viviendas asequibles en Gijón: "Esta situación supone una pérdida de tiempo valioso"

El Principado formaliza por carta a la Alcaldesa la petición de suelo municipal para hacer viviendas asequibles en Gijón: "Esta situación supone una pérdida de tiempo valioso"

Los vecinos contrarios al traslado del Albergue a El Natahoyo, en Gijón, dispuestos al "diálogo sin imposiciones"

Los vecinos contrarios al traslado del Albergue a El Natahoyo, en Gijón, dispuestos al "diálogo sin imposiciones"

IU reclama al Ayuntamiento de Gijón medidas para incentivar la matriculación en el colegio público Los Campos

IU reclama al Ayuntamiento de Gijón medidas para incentivar la matriculación en el colegio público Los Campos

La Alcaldesa de Gijón asume las gestiones para dar con una “vía de consenso” para el traslado del Albergue Covadonga: “Esta ciudad no deja a nadie atrás”

La Alcaldesa de Gijón asume las gestiones para dar con una “vía de consenso” para el traslado del Albergue Covadonga: “Esta ciudad no deja a nadie atrás”

El "Elogio" vuelve a maravillar a los gijoneses y visitantes después de liberarse de las vallas: "Se echaba de menos"

El "Elogio" vuelve a maravillar a los gijoneses y visitantes después de liberarse de las vallas: "Se echaba de menos"

La investigación contra la peligrosa banda de narcos que tenía su base en Gijón sigue abierta: no se descartan nuevas detenciones

La obra de ampliación del Hospital de Cabueñes podría retrasarse de nuevo: hay "condicionantes" que pueden "alterar los tiempos"

La obra de ampliación del Hospital de Cabueñes podría retrasarse de nuevo: hay "condicionantes" que pueden "alterar los tiempos"
Tracking Pixel Contents