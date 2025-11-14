Nuevo ataque de un perro peligroso en Gijón: un can hiere a otro y la Policía se hace cargo de él al ir su dueño drogado

Nuevo caso de ataque de perro de raza peligrosa en Gijón. La Policía Local tuvo que intervenir ayer en el barrio de Pumarín después de que un can de estas condiciones mordiera a otro y lo dejara herido. Los hechos ocurrieron en la calle Guipuzcoa y la llamada de alerta se produjo a las 19.56 horas. Inicialmente, el aviso entró a los agentes de la Policía Local como que el ataque del perro de raza peligrosa al otro había sido mortal. Finalmente, no fue así.

Tras recibir la llamada de alerta, los agentes pudieron comprobar que la mascota que había sufrido el ataque presentaba heridas leves. El perro de raza peligrosa, según indican estas fuentes, también había mordido al dueño del otro can en una mano. Esta persona tuvo que acudir por sus propios medios a un centro de salud cercano para curarse de las heridas sufridas.

El lacero municipal se hizo cargo del perro de raza peligrosa. Según indican las fuentes consultadas, el dueño, que lo llevaba suelto, parecía estar bajo los efectos de "alguna sustancia". Fue denunciado administrativamente. Además de llevar al perro suelto, este iba sin bozal. Ha quedado pendiente de presentar la documentación pertienente.