Los nuevos talentos empresariales nacen y crecen en Gijón, al calor de Cristasa

Compartir experiencias y crear nuevas sinergias. Con este objetivo el edificio Cristasa se convirtió por unas horas, en un punto de encuentro de nuevos emprendedores que llegan a esta incubadora de proyectos con el fin de dar forma a sus ideas.

Un desayuno en el que los recién llegados pudieron intercambiar impresiones con algunos de los representantes de empresas veteranas de Cristasa que ya saben lo que es ser parte de esta iniciativa y que no dudaron en apoyar a estas nuevas incorporaciones.

Y es que en la vertiginosa aventura de emprender surgen infinidad de interrogantes en los que el equipo de Gijón Impulsa juega un papel clave. Desde conocer cuáles son las ayudas de las que se pueden beneficiar para financiar su proyecto a todas las herramientas que puede ofrecerles Impulsa. Todo ello en medio de un ambiente colaborativo para tejer redes. "Este tipo de jornadas llevamos tiempo desarrollándolas tanto en el Parque Científico Tecnológico como en Cristasa. Los dos grandes centros donde incubamos nuevos proyectos de emprendedores que necesitan salir adelante y crecer. El objetivo es dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones y que se cree ese clima de comunidad para que los emprendedores puedan colaborar entre ellos. Cuando las capacidades de todos se unen se ve la fuerza tan grande que pueden llegar a tener ellos y sus proyectos. Por eso es fundamental que establezcan conexiones que les faciliten el camino", señala Luis Díaz, director de Gijón Impulsa, quien fue uno de los encargados de recibir a los recién llegados junto con Ana Cadavieco, responsable de asesoramiento a emprendedores, Montse Fernández, jefa de la división de promoción, crecimiento y consolidación empresarial de Impulsa o Miguel Peláez, asesor tecnológico de CTIC y colaborador de Gijón Impulsa.

Susana Cristóbal es una de esas emprendedoras que, tras participar en un coworking durante 5 meses de la mano de Gijón Impulsa, está viendo cómo su proyecto, Amavo Shop, coge forma. "En esos meses empecé a desarrollar una tienda online de puericultura. Todo elaborado con productos nobles y sostenibles. De la mano del equipo de Gijón Impulsa pude solicitar ayudas, como el cheque emprendedor que concede el Principado de Asturias y así poder tener más adelante un almacén. Ahora estoy dedicada a organizar las redes sociales y solo espero poder poner en marcha la tienda cuanto antes y cumplir mi sueño de ser emprendedora", exclama Cristóbal.

Junto a ella, también acudieron a la cita Rodrigo Díaz Muñiz, quien habló de AUMA Iberia, una empresa de soluciones avanzadas para la industria y que llega a Cristasa con el objetivo de "seguir creciendo y de seguir ampliando la red de clientes", Borja Guerra, de Construcciones MBL, una empresa dedicada a hacer reformas de baños, cocinas y portales y, sobre todo dedicada a convertir en realidad las ideas de sus clientes y Stephany Santa Gracia, conocida profesional mente como Stephany Highgrace, y cuyo proyecto ofrece consultoría en negocios y marketing.

Tras conocer sus propuestas, CTIC Centro Tecnológico y ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, explicaron los servicios que prestan a los emprendedores con un propósito claro: materializar y hacer crecer sus proyectos profesionales.