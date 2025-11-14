Ovidio Zapico formaliza por carta la petición de suelo municipal para hacer viviendas

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, remitió ayer una carta a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, para trasladarle la "voluntad" del gobierno regional de avanzar "de forma inmediata" en la construcción de al menos 300 nuevas viviendas públicas en la ciudad. Desde el Ayuntamiento, el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, insistió en que solicitan "unas garantías por escrito en las que se comprometan plazos y financiación para hacer esas viviendas, para demostrar que sus intenciones son reales".

Para Martínez Salvador, quien ya se pronunció de esa forma el miércoles al conocer que Zapico había pedido "colaboración" en la cesión de suelo al gobierno local, es "la viva imagen de la mala política, la de no hacer nada con tal de que parezca que lo están haciendo". "La respuesta del consejero es una carta pidiendo una nueva reunión en la que acusa al Ayuntamiento de perder tiempo y en la que no hace mención a si tiene pensado firmar ese compromiso explícito", desarrolló.

Desde el Principado señalaron que en la misiva enviada por Zapico se hace hincapié en que su departamento cuenta "con la capacidad técnica, financiera y de gestión necesaria para promover al menos 300 nuevas viviendas públicas en la ciudad de Gijón, además de las 250 que ya se ejecutan en el antiguo solar de Peritos". Para poder poner en marcha esos trabajos, Zapico ve imprescindible que el Ayuntamiento les ceda suelo de titularidad municipal apto para uso residencial. Además, en la carta, el consejero apela a la Regidora a "la colaboración entre administraciones para que el concejo no quede rezagado".

En ese sentido, Zapico solicitó a través de esta carta de manera formal "la colaboración del Ayuntamiento para identificar y poner a disposición del Principado terrenos municipales susceptibles de destinarse a vivienda pública". Asimismo, emplaza al gobierno local a celebrar una reunión "técnica y política" en los próximos días para definir de manera conjunta las fórmulas de colaboración y los calendarios de actuación.

Más allá de la petición, Zapico lamentó que en la ciudad "no se hayan producido avances efectivos en la identificación ni en la cesión de suelos municipales más de un año después de que la Dirección General de Vivienda trasladase por primera vez su disposición a construir nuevos pisos públicos en la ciudad". "Esta situación supone una pérdida de tiempo valioso y una oportunidad desaprovechada para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible por parte de la ciudadanía gijonesa", subrayó el titular de Vivienda.

Por su parte, el edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón respondió que "el consejero es incapaz de ejecutar su presupuesto y de trabajar con compromisos y encima la culpa la tenemos el resto". "El Ayuntamiento de Gijón le salvó los pisos de Peritos y le salvará lo que sea necesario para que en Gijón se construya vivienda protegida, pero por lo menos que no maree y aporte algo más que sectarismo", reivindicó Martínez Salvador, antes de agregar que un problema acuciante como el de la vivienda "no admite estos rodeos políticos". "Si quieren de verdad la cesión de las parcelas, que se comprometa con los gijoneses con tiempos y con presupuesto. Si a la reunión no trae ese compromiso, querrá decir que todo es humo", culminó.

Críticas de Suárez Llana

Quien también se pronunció ayer sobre la vivienda en la ciudad fue el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, quien criticó el Plan Llave y pidió al gobierno municipal que "abandone la confrontación y la bronca que caracteriza su acción política y colabore con la Consejería de Vivienda, que no va a dejar tirados a los gijoneses".