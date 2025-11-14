El PSOE informa al Principado de las parcelas municipales en las que podría levantar 312 viviendas

Tras la petición del consejero de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda del Principado, Ovidio Zapico, de que el Ayuntamiento de Gijón le facilite suelo para que el Principado construya 300 nuevas viviendas públicas, el PSOE de Gijón metió este viernes más presión a la caldera del gobierno local, trasladando al Principado información concreta sobre 9 parcelas municipales en las que se podrían construir hasta 312 viviendas.

Una iniciativa que el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, indicó que toman "para que el Consejero tenga la oportunidad de pedírselas claramente al Ayuntamiento de Gijón, para que no puedan esconderse, para que no salga como siempre el concejal de Urbanismo o la esquiva Alcaldesa a buscar una disculpa o un culpable para no hacer su trabajo". El edil de urbanismo y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador había indicado ayer ante la oferta del Principado que "si no trae tiempos y presupuesto, todo es humo".

Los socialistas gijoneses no tuvieron que revisar ahora el planeamiento de Gijón para encontrar esas nueve parcelas, toda vez que forman parte de las que ya habían identificado hace meses para la propuesta que entonces hicieron, denominada "Plan 1.000V" para la promoción de vivienda pública.

Desde la oposición

En lugar de ello, el gobierno local optó por un planteamiento en el que daba cabida a la iniciativa privada, el Plan Llave, que el PSOE calificó de "fracaso". Ahora, ante la propuesta de Ovidio Zapico, "como este gobierno de fracaso no actúa y se dedica a buscar culpables o disculpas sobre su inacción, vamos a hacerlo nosotros desde la oposición", señaló Monchu García, que compareció para anunciar esta iniciativa acompañado por el edil socialista Tino Vaquero.

"Hemos identificado cinco parcelas residenciales y cuatro parcelas dotacionales, de las que nunca quiere hablar el gobierno municipal porque al ser dotacionales garantiza la titularidad pública de esa vivienda, que suman 312 viviendas". Los suelos a los que hace referencia y sobre los que informó al Principado están ubicados en Ceares-Viesques, El Coto-Viesques, Roces, La Camocha, el entorno del Rick´s (en la zona de Casablanca), El Lauredal, Nuevo Gijón y Tremañes.

“Fuimos el primer partido en Gijón que presentó un Plan y ofreció un pacto social a las demás fuerzas políticas para llevar adelante acciones en materia de vivienda. El eje central era la movilización de suelo público municipal para poner a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad, en especial los más jóvenes y las clases medias y trabajadoras, vivienda pública de alquiler a precios asequibles”, explicó Tino Vaquero.