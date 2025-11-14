El PSOE solicita incorporar más personal a los servicios de la ORA
Con motivo de la comparecencia del gerente de la Empresa Mixta de Tráfico, David Menéndez Amor, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el PSOE solicitó al Gobierno local presentar un plan que garantice un aumento de la plantilla de la ORA antes del 31 de diciembre. Esta solicitud llega después de que, como apuntan desde el partido, Menéndez Amor reconociese que se incumple el pliego de condiciones técnicas de la licitación en el que viene recogido dicha condición. "Las cuestiones relacionadas con el estacionamiento y la zona azul son relevantes para todo aquello que tiene que ver con la movilidad. La empresa debería estar dotada del número adecuado de trabajadores y cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de la licitación", reclamó la portavoz socialista Carmen Eva Pérez Ordieres.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…