El PSOE solicita incorporar más personal a los servicios de la ORA

Con motivo de la comparecencia del gerente de la Empresa Mixta de Tráfico, David Menéndez Amor, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el PSOE solicitó al Gobierno local presentar un plan que garantice un aumento de la plantilla de la ORA antes del 31 de diciembre. Esta solicitud llega después de que, como apuntan desde el partido, Menéndez Amor reconociese que se incumple el pliego de condiciones técnicas de la licitación en el que viene recogido dicha condición. "Las cuestiones relacionadas con el estacionamiento y la zona azul son relevantes para todo aquello que tiene que ver con la movilidad. La empresa debería estar dotada del número adecuado de trabajadores y cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de la licitación", reclamó la portavoz socialista Carmen Eva Pérez Ordieres.