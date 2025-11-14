Salud matiza que la obra de Cabueñes podría no retomarse hasta el 2027

La esperanza sigue siendo que la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes se reactive "a finales del año que viene", pero el Principado ya no se atreve a darlo por firme. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, admitió ayer en la Junta que los trámites de contratación pública están sujetos a "múltiples condicionantes" que podrían "alterar los tiempos previstos" y señala ahora que el objetivo más factible es que la actuación se retome, al menos, antes de que termine la legislatura en curso, dejando así como posibilidad que el reinicio se haga a lo largo de 2027.

La consejera, en su intervención ayer en comisión y a preguntas de la diputada Covadonga Tomé, señaló que desde que firmó la resolución del contrato de la ampliación ahora paralizada, rompiendo formalmente las relaciones con la UTE que hasta entonces se encargaba de la obra –y a quien el Principado acusa de retrasos e intentos de incrementar el presupuesto injustificados–, su consejería ha encargado a Tragsatec la asistencia a la redacción del nuevo proyecto de ampliación, un trámite que ya tiene una propuesta de adjudicatario. "Si no hay reclamaciones", dijo ayer, el contrato para esa nueva redacción se firmará "entre finales de este año y comienzos del próximo".

Las fechas son, precisamente, lo que preocupa a Tomé, que decía ayer que, teniendo esa redacción un plazo de ejecución de ocho meses, la idea de que las obras puedan empezar ya el año que viene no parecía muy razonable. Y le reconoció Saavedra que puede hablar "con certeza de lo que ya está hecho" pero solo "con cautela de lo que está por venir". Y explicó que esos ocho meses de redacción es el plazo "máximo" y que, si bien luego habrá que "supervisar" ese proyecto y licitar la propia obra, sigue pensando que "si todo va según lo previsto" la ampliación de Cabueñes podrá activarse en 2026.

"Con cautela"

Esa previsión, sin embargo, la pronunció "con cautela", y prefiere ahora la consejera marcarse como objetivo comenzar la obra antes de las próximas elecciones. "¿Veremos la ampliación en marcha en esta legislatura? Yo creo que sí. Confiamos en que sí. Los plazos actuales permiten esa perspectiva", dijo, si bien le reconoció a Tomé: "Ambas sabemos que la contratación pública puede enredarse".

Tomé, por su parte, defendió que la ampliación del complejo gijonés es una "obra de enorme interés" que cuenta con un "histórico de retrasos bastante importante". También señaló que la idea que se defendió durante meses desde Salud de reactivar la obra en el segundo semestre del año que viene le sonaba extraña porque "no salen las cuentas", ya que el plazo más realista para contar con un proyecto redactado es el próximo verano y Salud tendría que revisar, licitar y adjudicar una obra millonaria en menos de cuatro meses.