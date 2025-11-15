Albert Pla, cantautor, escritor, director y actor, participa en el estreno de "Emergency Exit": "Sé que lo que hago no le gusta al 90% de la gente"

El cantautor, escritor, director y actor Albert Pla i Álvarez (Sabadell, 1966) llegó ayer a Gijón para disfrutar de su primera experiencia en el Festival Internacional de Cine de Gijón, el FICX. En el certamen tendrá lugar el estreno en España de "Emergency Exit", el nuevo largometraje de Lluís Miñarro, en cuyo reparto aparecen nombres como el de la ya fallecida Marisa Paredes, Emma Suárez, Naomi Kawase o el propio Albert Pla. "Emergency Exit" se podrá ver hoy a las 19.30 horas en el teatro Jovellanos, donde además habrá un encuentro con los protagonistas.

¿Cómo define a esta obra?

Es una cosa rara.

¿En qué sentido?

Miñarro es raro. Y a mí me gusta la gente rara.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar bajo su mando?

Ha sido una experiencia extraña dentro del autocar en el que hemos viajado. Pero bueno, aunque estemos medio muertos, ha estado bien pasar tiempo con Emma, Oriol y un montón de actores y personas del equipo que ya conocía anteriormente. Ha sido una reunión de amigos raros y el rodaje ha sido tronchante.

¿El resultado llamará la atención a todos los públicos?

No lo sé. Es una película que va muy en la línea de Miñarro, que es una persona que hace cine sin fijarse en los cánones que marca toda la normalidad de hacer una película. Es una persona que hace un cine muy personal y que juega con la vida y la muerte y el color y el no color de una manera muy curiosa.

Ha compartido reparto con Naomi Kawase, a quien el festival ha elegido este año como la premiada con el Gijón Plató.

Sí, es que ha sido un encuentro de personajazos. Fue muy divertido, como si se tratara de un campamento.

Además, ha sido la última película en la que ha participado Marisa Paredes antes de fallecer.

Eso ha sido algo impactante.

Sería genial para ustedes estrenarla con un premio en el FICX.

Hombre, claro, sería genial. Creo que Miñarro se lo merece.

Es su primera vez en el certamen. ¿Qué sabía del certamen?

No lo conocía de primera mano. Lo conocía por lo que me contaban los amigos que han venido. Me decían que tenía que venir algún día si tenía la ocasión porque es un festival muy familiar y muy acogedor. Y bueno, Gijón siempre ha sido muy acogedor, así que no me extraña que tenga un festival tan acogedor.

¿En qué momento se encuentra tanto a nivel profesional como en lo personal?

Siempre estoy bien. Voy haciendo lo mío poquito a poquito. Hago un poco de aquí y un poco de allá.

También ha pasado por baches, como el infarto que sufrió.

No, yo nunca he tenido baches. La clave es tener ganas de que se te ocurran cosas y no estar quieto. En cuanto a lo del infarto, eso no fue un momento duro para mí. No me impresionó nada (risas).

El humor le ha caracterizado en sus distintos trabajos. ¿Es innegociable para usted?

Cada uno es como es y cada uno se defiende de esta vida como puede. No es innegociable porque también se ponerme serio, pero es verdad que cualquier cosa que me haga gracia se queda.

¿Nota que en la actualidad resulta más complicado utilizar el sarcasmo y la provocación por el impacto que pueden tener las actuaciones en las redes sociales?

No lo sé. Vivo sabiendo que al 90% de la gente lo que hago no le gusta. Sabiendo y asumiendo eso, vas muy tranquilo. Para mí es clave saber que no le voy a gustar a todo el mundo. Es más, me preocuparía gustarle a cierta gente. Cuando hago cosas las hago porque me salen y sin ninguna intención.

¿En qué proyectos está centrado ahora?

Estamos sacando un disco que va a salir en marzo y vamos a estrenar una obra de teatro en diciembre en Barcelona. Esta obra se llama "Hamlet" y la hago con Peyu. Vamos a estar tres meses en Barcelona. Además, también estoy haciendo una serie como actor.

¿Qué le aporta el cine a su vida?

Diversión y aprendizaje. Todo lo que haces se hace también un poco para aprender. Del cine me gusta que estén juntos todos los gremios y ver que todo ese grupo de gente está armando una historia con un lenguaje determinado y funcionando como si fuera un mercadillo.