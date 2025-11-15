Asaltan cuatro casas en Vega y sustraen joyas y dinero

Nuevos casos de robos en la zona rural. En la tarde del jueves, hasta cuatro viviendas de la urbanización Las Pedreras en Vega sufrieron varios robos simultáneos aprovechando que las viviendas se encontraban vacías en ese momento. Según ha podido saber este periódico, los ladrones entraron por las ventanas superiores, aprovechando que se encontraban abiertas, para hacerse con dinero y joyas. La Guardia Civil se ha puesto al mando de la investigación de los hechos tras recibir dos denuncias de los afectados.

Los vecinos de la zona aseguran que había un seguimiento previo a las viviendas para conocer en las horas óptimas en las que estas se encontraban sin gente. Desde la asociación de vecinos "San Emiliano" de Vega su presidente, Xuan Pandiella, mandó un mensaje de tranquilidad sobre unos hurtos que esperan que no se repitan. "Tenemos que confiar en la labor de la Guardia Civil que ya está trabajando sobre el terreno para conocer lo sucedido", mencionó Pandiella que ha estado en contacto con los agentes. Estos les transmitieron una serie de medidas para evitar nuevos robos. "Nos han recomendado que nos fijemos más a la hora de salir de casa que no quede nada abierto", expresó.

El líder vecinal también apeló a la solidaridad de la zona para evitar nuevos sustos. "Tenemos que mantener la calma, ser responsables y aprovechar el buen ambiente que tenemos para ayudarnos entre nosotros y avisar en cuanto veamos algo raro", detalló Pandiella. Que recuerde, hacía bastante tiempo que no sucedía algo así y menos con la gravedad que lo han vivido los afectados. "No es de agrado llegar a casa y encontrártela todo revuelta y con las cosas por el suelo", expresó el presidente que, no obstante, recordó un suceso similar ocurrido hace una semana. "Nos avisó una vecina que le habían llevado les pites del corral. No creo que sea el momento para andar moviéndolas por ahí", señaló Pandiella en referencia a la epidemia aviar que ha obligado a confinar en espacios cerrados a todas las gallinas. "Tenemos que apoyarnos", reitera Pandiella.

Investigación abierta

La Guardia Civil continúa con las labores de investigación para descubrir la identidad de los ladrones. En los últimos meses, los robos en la zona rural han sido objeto de polémica aunque la sensación de inseguridad ha bajado entre los vecinos después de la instalación de 49 cámaras en las diferentes parroquias. En octubre, la concejala forista de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, señaló que "a corto plazo, el nivel de robos ha disminuido" después de que el sistema de vigilancia se pusiera en marcha en mayo. No obstante, Bravo señaló que todavía era pronto para evaluarlo en su conjunto.

Los últimos episodios de los que se tiene constancia los sufrieron las parroquias de Serín, Poago y Monteana con cerca de una decena de asaltos a viviendas durante varias semanas en verano. En aquellos casos, el modus operandi era similar al que ha sucedido en Vega-La Camocha. Aprovechar que las viviendas se encontraban vacías para entrar y hacerse con joyas y dinero en efectivo que pudiera haber en los domicilios.