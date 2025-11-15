Centollos y buena sidra: pareja ideal
Casa Ataulfo cuenta con pescados y mariscos frescos y de calidad
Pescaods y mariscos fresocs "como tienen que ser", se sirven continuamente en las mesas de Casa Ataulfo. Virrey a la espalada, besugo, lubina, rodaballo, etc. son algunos de los más habituales, al igual que las cigalas, langostas, almejas o los centollos. Uno de los mayores manjares del mar.
En Casa Ataulfo el mejor maridaje posible para las centollos es la sidra. Sed de PKDO DOP es perfecta para acompañar mariscos y pescados, pues mezcla ácido y amargo y causa una increíble sensación de frescor en el paladar.
Para quienes no deseen arriesgar, JR de etiqueta verde es también una garantía. Ambas se escancian en el establecimiento tal y como manda la tradición.
Casa Ataulfo es uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad de Gijón por la calidad de su producto. Sin embargo, también destaca por ser un lugar en el que parar, tomarse un respiro, beber unos culetes y picar algo: jamón ibérico "Joselito", calamares, croquetas y bígaros, entre otras opciones, permiten al lugar adaptarse a toda variedad de gustos y preferencias. Y es que todo el mundo es bienvenido en Casa Ataulfo.
