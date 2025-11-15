Colas para las proyecciones, glamour en el photocall y éxito inmediato del Festival de Cine de Gijón: "Son los días más esperados del año"

"Son los días más esperados del año". Esa era la frase que más repetían este sábado en las calles de Gijón los apasionados del séptimo arte que se dieron cita en la ciudad para disfrutar de la primera jornada de proyecciones y encuentros de la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine (FICX), en la que se generaron colas a las puertas del teatro Jovellanos y en otros espacios.

Tras el pistoletazo de salida magistral que supuso la gala de inauguración, con Massiel y Rodrigo Cuevas como grandes protagonistas, fueron muchos los gijoneses, asturianos y visitantes que aprovecharon el sábado para empaparse de cultura.

Así ha sido la jornada del sábado en el Festival de Cine de Gijón, en imágenes / Ángel González

En el teatro Jovellanos, una de las obras audiovisuales que conllevó que hubiera largas colas fue "Omaha", con la que el estadounidense Cole Webley toma parte en la sección oficial Albar. "Es una de las películas que me apetecía ver", expresaba Beatriz Yenes antes de acceder al coliseo gijonés, en cuyo interior ya se encontraban una larga ristra de cinéfilos.

La variedad del certamen

Durante este sábado, Yenes también vio "Divine Comedy", de Ali Asgari, y "Un poeta", de Simón Mesa Coto. "Me gusta sacarme el bono para poder disfrutar de distintas películas. Al final, aquí te dan la oportunidad de ver estrenos, pero también de ver algunas obras que no se pueden ver ni en el cine comercial ni en las plataformas. Aquí esta la mejor oferta", desarrolló Yenes, fiel a su cita con el certamen desde 1996. "A lo largo de estos años ha habido cambios, ya que al principio solían traer más películas transgresoras. Con el paso del tiempo se ha vuelto más accesible y eso es positivo porque hay películas para todas las expectativas", agregó.

Muchos de los que exprimieron las proyecciones que ofrecía el FICX hoy lo hicieron rodeados de sus familiares. Cristina López estuvo acompañada por su hijo, Héctor Arenas, con quien comparte la afición por el cine. "Vengo todos los años desde hace más de dos décadas. Hace un tiempo fui jurado joven, lo que pasa que ahora ya no tengo tanto tiempo y solo puedo venir de esta forma", comentó López, quien ensalzó la capacidad del Festival de Cine de Gijón para seguir creciendo. "Es una suerte tenerlo en nuestra tierra. Estoy encantada con lo que ofrecen porque hay muchísima variedad", resaltó.

El presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, Pedro Roldán, miraba con entusiasmo las colas que se generaban con motivo de las proyecciones. "Es evidente que cada año se consigue concitar igual o más interés en la ciudad que en las anteriores ediciones. Es un evento de primer orden más allá de Asturias y es muy importante que siga manteniendo sus características, sin sufrir una manipulación externa", reivindicó.

Roldán, al igual que otros aficionados al cine, pusieron el foco en el impacto que había generado la gala inaugural. "Se vivieron momentos mágicos e históricos cuando cantaron Massiel y Rodrigo Cuevas. Fue algo único, al igual que el entrañable recuerdo a Fran Gayo", añadió el líder de la Sociedad Cultural Gijonesa.

Además de las proyecciones y los respectivos encuentros con los protagonistas de las películas en las salas, este mediodía se llevó a cabo el tradicional "photocall" de la playa de San Lorenzo. Por allí pasaron al mediodía numerosos cineastas. Entre ellos estuvieron Lluís Miñarro, Albert Pla, Aida Folch, Gemma Ventura, Julián González, Diana Toucedo, Cole Webley, Rodrigo Sopeña, Carlos Chamarro, Patricia Conde y Lois Patiño.