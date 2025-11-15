El colofón de la Semana Impulso TIC

Tras varias intensas jornadas en las que la Inteligencia artificial se ha puesto a debate, la Semana Impulso TIC puso el broche de oro a su 15ª edición con una gala celebrada en el restaurante La Hacienda de La Llorea Golf, donde se otorgaron seis distinciones a varias empresas por su labor de creación y buen uso de tecnologías de la información. "Estamos francamente satisfechos de como discurrió la semana. Muchas jornadas, un programa intenso y diferentes perspectivas sobre la Inteligencia artificial con el foco en Asturias", señaló Alberto Núñez decano del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias.

Asistentes a la gala de clausura en La Hacienda La Llorea Golf.

Por su parte, David Pérez Pancho, decano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Asturias celebró las condecoraciones. "Se reconoce a las empresas y personas que están tirando para que informática sea relevante en Asturias", resaltó Pérez Pancho, que añadió que "estamos muy preparados como Comunidad Autónoma" en cuestiones de Inteligencia artificial.

Entre los galardonados, se reconoció en el ámbito de Organización a eBroker Insurance Technologies, de la que Higinio Iglesias es su CEO. "Reconoce una trayectoria de 25 años de trabajo en un entorno rural como es Pravia. Es un éxito para todo el equipo. Desde un pueblo pequeño hemos ocupado un espacio importante en España en el sector de las aseguradoras ofreciendo tecnología en la era de la Inteligencia artificial", destacó Iglesias. También se mostró orgulloso Yoni Blanco CEO de Kanjo Emotion que fue premiada en la categoría Social. "Estamos muy agradecidos porque es un premio de la casa y porque ambos fundadores somos ingenieros y que te den un premio los colegas es importante. También por poner un foco en la infancia que es un tema fundamental para avanzar como sociedad", remató Blanco.

En el resto de ámbitos, el primer premio Impulso TIC en Educación se concedió al proyecto "Cidercar" del IES Peñamayor de Nava, mientras que el segundo fue para "Drones en busca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" del CP Salvador Vega Berros de Sariego. En Innovación se entregó a Okticket y la Mención Especial del jurado recayó en Aquilino Adolfo Juan Fuente "por su destacada trayectoria y su papel fundamental en el desarrollo y consolidación de la ingeniería informática en Asturias".