Gobierno local, vecinos y sanitarios recelan de los plazos del hospital de Cabueñes

"Es inadmisible que tras tanto anuncios, retrasos y paralización de las obras, nuestra ciudad siga sin ver avances tangibles". La vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, se pronunció ayer de esta forma tras conocer que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, había admitido en la Junta que existen "múltiples condicionantes" que podrían "alterar los tiempos previstos" para reactivar la ampliación del Hospital de Cabueñes, dejando como posibilidad que el reinicio de los trabajos se retome en 2027, aunque siga confiando en que sea en 2026. Estas declaraciones tampoco sentaron bien entre los partidos de la oposición a nivel local, salvo en el PSOE, ni entre los vecinos y el personal del complejo sanitario.

Pumariega lamentó que "llevamos años esperando que la ampliación pase de las promesas a la obra real". La vicealcaldesa expresó que "ya no estamos para más enredos ni para promesas que se repiten por parte del gobierno del Principado y no se cumplen". "Gijón merece un hospital adaptado a sus necesidades, con los servicios que se nos prometieron y sin excusas constantes", desarrolló Pumariega, quien destacó que desde el gobierno local exigen "que se concrete un calendario claro, con hitos visibles y con presupuesto definido".

En los partidos de la oposición, que también forman parte de la comisión de seguimiento de la obra de Cabueñes, el PSOE fue el único que no se mostró crítico ante las nuevas fechas de las que habló Saavedra el jueves. El secretario general del grupo municipal socialista, Monchu García, señaló que cree que "no habrá mucha variación en los plazos", puntualizando que la consejera "transmite bastante seguridad y solvencia en lo que está haciendo". "En la comisión percibí que estábamos en la posición en la que estamos: el planteamiento es entre finales de 2026 y principios de 2027", agregó.

En Vox no confían en que haya posibilidades de que las obras se reanuden en 2026. "La consejera habla con la boca pequeña del horizonte de 2026 para retomar la actividad en la obra del Hospital de Cabueñes, pero ni aunque fuese cierto lo veríamos crecer con rapidez", apuntó Sara Álvarez Rouco, quien añadió que la ampliación de Cabueñes "va para muy largo, lo saben ellos y lo sabemos todos, y solo hay unos culpables: Barbón y su equipo, unos campeones de la ineficacia que hacen de un asunto principal para miles de asturianos un juego político más". "Ya no valen las explicaciones de la consejera y las excusas están de más", aseveró.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, exigió a la Consejería de Salud que aporte "certezas y seguridad en un proyecto en el que desde que se paralizó la ampliación hace un año solo ha habido incertidumbre". "Creo que eso es más relevante que si las obras empiezan un mes antes o un mes después. Plazos claros y realistas, que se cumplan, desde luego en esta legislatura", resaltó.

Desde Podemos, Olaya Suárez da por hecho que la licitación "se retrasará varios meses". "Es el cuento de nunca acabar y pedimos mayor transparencia", lamentó Suárez, que solicitó que se convoque a la comisión de seguimiento con el objetivo de recibir información de los plazos, así como de "las reclamaciones que se están haciendo a la UTE".

El líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), Manuel Cañete, hizo hincapié en que "ahora la consejera viene a darnos la razón de que romper el contrato a poco más de un mes o dos del plazo de fin de obra traería problemas legales de todo tipo". "No será tan fácil poner esto en marcha y eso va en detrimento de mejoras de calidad en la atención hospitalaria", comentó Cañete, otro de los miembros de la comisión que urge una nueva reunión. "Urge que expliquen todo esto. Debería haberse convocado ya", zanjó.

Escepticismo entre el personal

Por su parte, Virginia Álvarez, delegada de Satse y presidenta de la junta de personal de Cabueñes, aseguró que recibieron las palabras de Saavedra con "escepticismo total". "Necesitamos que la adjudicación de la obra se realice a la mayor brevedad posible porque las condiciones actuales dificultan una labor asistencial satisfactoria para usuarios y profesionales", culminó.