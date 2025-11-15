Investigan si la joven que denunció una agresión sexual en Laviada pudo ser drogada

Nuevas pesquisas para arrojar luz sobre la presunta violación denunciada este lunes en un piso de la calle Adaro, en el barrio de Laviada y que adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 ha solicitado realizar un análisis de sangre de la víctima para comprobar si se hallan rastros de algún tipo de droga en su organismo que hubiera podido ser suministrada por su agresor. La joven, de 17 años, alega que se sintió bloqueada cuando llegó al domicilio del investigado, de 22 años, así como que "se sobrepasó" al mantener las relaciones sexuales que ahora denuncia.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando la joven se encontraba de fiesta con sus amigas en un local de Fomento. Allí conoció al acusado, con el que estuvo hablando y del que recibió la invitación de varias copas. Tras cerrar este establecimiento, la víctima iba a acudir a otro junto a su grupo, pero finalmente, decidió acompañar al investigado hasta su casa, en la calle Adaro, donde tenía una habitación en un piso compartido. Allí mantuvieron relaciones sexuales, aunque ambas versiones difieren sobre lo ocurrido. Según declaró el acusado, fueron consentidas y en ningún momento hubo una agresión sexual por su parte. La víctima, en cambio, señala que "estaba incómoda" y que quería abandonar el piso cuanto antes.

"Se encontraba bloqueada por la situación", aseguran fuentes cercanas al caso. La joven abandonó el piso a la carrera y desde la calle avisó a sus amigas que fueron las que llamaron a la Policía Nacional para informar de la situación. Varios agentes acudieron por la mañana al domicilio de la calle Adaro donde arrestaron al hombre. Fue trasladado a los calabozos de la comisaría de El Natahoyo. Desde allí fue trasladado para declarar ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 que decretó su libertad provisional, así como una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima. También se le retiró el pasaporte.

La Policía Nacional, encargada de la investigación, realizó los registros pertinentes en el piso donde recabaron diferentes pruebas que fueron trasladadas en cajas durante la inspección ocular. Por el momento, se espera que el juicio se celebre en unos meses. Falta conocer las pruebas de los análisis realizados a la víctima para determinar si fue drogada durante esa noche, así como otras pesquisas.

Es la segunda presunta agresión sexual que se conoce en pocos meses, después de que una joven francesa de 19 años denunciase durante la Semana Grande de Gijón haber sido violada en la playa de Poniente por un joven al que conoció de fiesta. En ese caso, el acusado también quedó en libertad provisional a la espera de la vista oral.