Líderes vecinales de toda España exigen desde Gijón la intervención del mercado de la vivienda: "Se trata de defendernos porque ya lo están interviniendo los fondos buitre"
El IV Encuentro Vecinal de Grandes Ciudades se celebra en el recinto ferial Luis Adaro
"El principal problema de este país es la vivienda. Hay que intervenir el mercado inmobiliario porque ya lo están interviniendo los fondos buitres y se trata de defendernos". El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Julio Molina, abrió este sábado con estas palabras el IV Encuentro Vecinal de grandes ciudades que este año acogió Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro, y al que acudieron varias decenas de representantes de distintas federaciones españolas. La CEAV agrupa a más de 3.000 asociaciones vecinales de toda España.
La llamada a la intervención de los poderes públicos para garantizar el derecho a la vivienda fue un denominador común entre la mayoría de los asistentes, algunos de los cuales plantearon como una de las medidas necesarias la promoción de vivienda pública.
Entre ellos el presidente de la confederación valenciana, Juan Antonio Caballero, apuntó que "tiene que surgir con fuerza la idea del promotor público; que los ayuntamientos puedan acumular suelo y viviendas para influir en el precio de las viviendas tanto en alquiler como en propiedad", algo que debe plasmarse "en los presupuestos" de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para frenar "la especulación" con la vivienda.
Miquel Borrás, presidente de la federación vecinal de Barcelona añade que "el de la vivienda es el único sector empresarial que está dopado financieramente, con sociedades de inversión sujetas a unos impuestos que no llegan ni al uno por ciento. "Es sorprendente que los demás sectores económicos no protesten por eso; por un sector que está acumulando la mayoría de la renta disponible de la población y por lo tanto está empobreciendo todos los demás sectores económicos, todas las otras posibilidades de negocio y de consumo", añadió.
Entre los locales, el presidente de la federación vecinal urbana de Gijón, Manuel Cañete, abogó por un acuerdo entre administraciones: "el Principado tiene recursos, como estamos viendo en Oviedo, lo que tiene que hacer es ponerlos encima de la mesa y el Ayuntamiento de Gijón ceder espacios para que se construya vivienda pública". Desde el atril, el director general de vivienda del Principado, Daniel Sánchez, resaltó el interés autonómico por construir más vivienda pública en Gijón.
Peticiones al Principado
El encarecimiento del precio de la vivienda por las compras que están haciendo personas de fuera de Asturias, fue puesto de manifiesto por los representantes vecinales de Mieres, Arsenio Díaz, y de Tazones y Villaviciosa, Luis Batalla.
El representante vecinal de la zona rural gijonesa, Santiago Izquierdo, puso el contrapunto, dado que los problemas ahí son distintos a los de las urbes: la carencia de servicios para los vecinos.
