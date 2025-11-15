Luto en el Club de Golf de Castiello por la muerte de Machi Felgueroso, una de sus socias fundadoras
Gijonesa afincada en Madrid disfrutó del deporte hasta los noventa años
Luto en el Real Club de Golf de Castiello. Margarita Felgueroso, "Machi", una de las socias fundadoras del club sociodeportivo gijonés, ha fallecido este sábado en Madrid a los 95 años. Gijonesa de nacimiento residía en Madrid, donde será velada durante este fin de semana.
Machi Felgueroso, señala su familia, fue socia fundadora de club de Golf de Castiello y socia de honor. Vinculada a la entidad durante décadas, esta gijonesa que deja diez hijos, veititrés nietos y cinco bisnietos, disfrutó del golf hasta los 90 años. “Destacó con su juego y ganó campeonatos de España y estuvo en la selección española femenina en los grandes torneos y en el campeonato del mundo del golf femenino”, señalan en su familia.
En su palmarés deportivo figura que fue campeona de innumerables premios. “En el golf de Castiello hay un hoyo que ella lo hacía de por un camino que lo acabaron llamando el ‘caminin de Machi’”, recuerdan sus allegados.
El Tanatorio de San Isidro de Madrid acoge su velatorio hoy sábado hasta las ocho de la tarde y mañana domingo desde las diez de la mañana hasta las doce y media, hora a la que está prevista una misa en la capilla del propio tanatorio. A continuación, sus restos mortales serán trasladados al cementerio de San Justo.
