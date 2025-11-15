Paran "in extremis" otra orden de desahucio en Contrueces

Otro susto para los vecinos de Río Piloña en Contrueces en su ya largo enfrentamiento con la Sareb para poder mantenerse en sus domicilios. Los residentes recibieron ayer "la orden de desahucio sin fecha, incidiendo en que fuera con la mayor brevedad posible" a través de un auto del Juzgado de Primera Instancia número 11. Los vecinos, que llevan meses en contacto con el Principado, principal encargado de mediar entre las partes, llamaron de inmediato a Susana González, gerente de Vipasa, que dijo desconocer esa decisión. Ella contactó con la Sareb y ayer mismo el "banco malo" registró ante el mismo juzgado su solicitud formal de que esa orden de lanzamiento se anule. Alegó una "confusión" por el "número de procedimiento". Los vecinos reprocharon que este tipo de "fallos" ya han ocurrido más veces.

Susana González confirmó ayer haber recibido información de los vecinos sobre ese procedimiento de "lanzamiento inmediato" y dijo haber contactado de inmediato con el director de Vivienda Social y Asequible y de Relaciones Institucionales de la Sareb, Pau Pérez de Acha, con quien acordó tanto dejar sin efecto ese procedimiento judicial como estudiar la propuesta de los vecinos para firmar cuatro contratos sociales y siete de alquiler asequible.

El susto de ayer, entonces, se pudo gestionar rápido y en el día, pero deja a los vecinos con la sensación de que este tipo de incidentes siguen ocurriendo por supuestos errores que no acaban de sonar creíbles. En el escrito que presentó ayer la Sareb para parar ese lanzamiento inmediato, el "banco malo" dice que "la presentación de dicho escrito obedece a un error material, concretamente a una confusión en la identificación del número de procedimiento, al haberse preparado para su presentación en un expediente distinto, pero de numeración similar". En el escrito judicial, que constaba presentado este mismo jueves, la entidad pedía proceder al "inmediato lanzamiento de los ocupantes" porque "no tienen derecho alguno a permanecer en él".

Según cuenta Pepo González, portavoz de los vecinos de Río Piloña afectados por este proceso, el grupo está también en contacto con Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, quien se mostró "sorprendido" –antes de que la Sareb señalase que todo había sido una confusión– porque hacía tan solo unos días de su última reunión con los afectados y no le constaba ninguna novedad al respecto desde entonces. El Principado sigue defendiendo que no habrá ningún desahucio en este inmueble.