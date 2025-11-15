El PP reclama "actuar" con urgencia en los juzgados de Prendes Pando

Una "actuación urgente" en los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando es la exigencia que el presidente del PP de Gijón, y diputado de la Junta General, ha trasladado al Gobierno del Principado para evitar que el inmueble "continúe deteriorándose tras once años de cierre y abandono". "Pese a los compromisos adquiridos en 2022 por el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se ha avanzado en la rehabilitación del edificio ni en su recuperación para uso social, tal y como se había anunciado mediante la instalación de un centro de mayores y la cesión gratuita al Ayuntamiento de Gijón", señaló el líder popular.

Ruiz, en alusiones al consejero Guillermo Peláez, advirtió que "cada día que pasa será más difícil hacer una restauración del edificio y volverlo a poner en funcionamiento". "El Principado tiene la responsabilidad de actuar cuanto antes. Es momento de invertir y de devolver a la ciudad un edificio que forma parte de su historia y que debe recuperar su función social", añadió el diputado popular. Además, Ruiz mostró su sorpresa ante la posibilidad, apuntada por el consejero de Hacienda, de que el Gobierno del Principado esté valorando usos alternativos vinculados a vivienda, un planteamiento que "se aleja del propósito histórico del edificio y del interés general de la ciudad de Gijón". "El Partido Popular siempre ha creído que ese edificio debe ser para los vecinos, especialmente para nuestros mayores", afirmó.

El diputado remató sus peticiones al consejero instándole a que concrete esos "usos alternativos" y reclamando también que el próximo presupuesto autonómico incluya ya partidas específicas de inversión destinadas a frenar el deterioro del inmueble y permitir su futura puesta en servicio.