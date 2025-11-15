El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a su fin: estas son las cifras récord alcanzadas
"Cada edición demuestra que, cuando administración y comercio remamos en la misma dirección, los resultados llegan", celebra Sara Menéndez
Una campaña de récord. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias dio este sábado por finalizada la edición de 2025 de "Gijón, compra y vuelve" con 3.400.362,45 euros en ventas totales, lo que supone un incremento cercano al 10% respecto a las cifras obtenidas en 2024. En total, se han registrado 35.169 operaciones, con un tique medio de 96,69 euros, y han participado 446 comercios y 10.037 clientes.
A lo largo de la campaña, remarcan desde la Unión de Comerciantes, se han adherido 500 comercios y 14.295 clientes. Asimismo, destacan que el aprovechamiento de los premios ha mejorado debido a que el nuevo límite de canje por comercio ha crecido de los 2.000 a los 5.000 euros. Han canjeado premios 438 comercios y 7.464 clientes.
En 2026 habrá nueva edición
Estos datos han sido celebrados por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez. "Los resultados confirman el acierto del programa y la magnífica respuesta del comercio y de los gijoneses. Este balance tan positivo nos anima a seguir trabajando en esta misma línea, reforzando y ampliando iniciativas que impulsan nuestro comercio local y generan actividad en la ciudad. Nuestro compromiso es claro: habrá continuidad y seguiremos mejorando futuras ediciones", expresa Pumariega.
Por su parte, Menéndez reivindica que "cada edición demuestra que, cuando administración y comercio remamos en la misma dirección, los resultados llegan".
Desde la Unión de Comerciantes ya han asegurado que en 2026 habrá una nueva edición de "Gijón, compra y vuelve", en la que buscarán introducir mejoras y nuevas funcionalidades para seguir reforzando el programa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…