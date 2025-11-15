El programa "Gijón, compra y vuelve" llega a su fin: estas son las cifras récord alcanzadas

Una campaña de récord. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias dio este sábado por finalizada la edición de 2025 de "Gijón, compra y vuelve" con 3.400.362,45 euros en ventas totales, lo que supone un incremento cercano al 10% respecto a las cifras obtenidas en 2024. En total, se han registrado 35.169 operaciones, con un tique medio de 96,69 euros, y han participado 446 comercios y 10.037 clientes.

A lo largo de la campaña, remarcan desde la Unión de Comerciantes, se han adherido 500 comercios y 14.295 clientes. Asimismo, destacan que el aprovechamiento de los premios ha mejorado debido a que el nuevo límite de canje por comercio ha crecido de los 2.000 a los 5.000 euros. Han canjeado premios 438 comercios y 7.464 clientes.

En 2026 habrá nueva edición

Estos datos han sido celebrados por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez. "Los resultados confirman el acierto del programa y la magnífica respuesta del comercio y de los gijoneses. Este balance tan positivo nos anima a seguir trabajando en esta misma línea, reforzando y ampliando iniciativas que impulsan nuestro comercio local y generan actividad en la ciudad. Nuestro compromiso es claro: habrá continuidad y seguiremos mejorando futuras ediciones", expresa Pumariega.

Por su parte, Menéndez reivindica que "cada edición demuestra que, cuando administración y comercio remamos en la misma dirección, los resultados llegan".

Desde la Unión de Comerciantes ya han asegurado que en 2026 habrá una nueva edición de "Gijón, compra y vuelve", en la que buscarán introducir mejoras y nuevas funcionalidades para seguir reforzando el programa.