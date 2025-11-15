Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
Policía Local y sanitarios auxiliaron a la menor, que fue trasladada con hipotermia a un centro de salud
Susto en la playa de San Lorenzo de Gijón esta mañana. Una joven tuvo que ser rescatada después de meterse en el agua alrededor de las ocho de la mañana, completamente vestida. El incidente obligó a movilizar a varias patrullas de la Policía Local y también a los servicios sanitarios que trasladaron a la menor hasta un centro de salud.
El incidente ocurrió sobre las ocho de la mañana entre las escaleras 6 y 7 del principal arenal gijonés. La joven, que según las fuentes consultadas parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol, se metió en el agua "sin ningún tipo de intención autolítica" cuando se encontraba en compañía de unos amigos tras salir de fiesta. Fueron sus acompañantes quienes la sacaron el agua y la acostaron sobre la arena. La temperatura del agua actualmente ronda los 16 grados.
Alertaron a emergencias y hasta el lugar se desplazaron los agentes de la Policía Local, que le pusieron una manta térmica a la espera de los sanitarios. También se interesaron por su estado varios paseantes de la zona que se encontraban sobre la arena junto a sus mascotas.
Los médicos desplazados apreciaron que tenía "un poco de hipotermia" y optaron por su traslado hasta el centro de salud de Puerta la Villa.
