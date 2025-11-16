Dejan expuesto durante horas un jabalí muerto tras un accidente de tráfico en Gijón

Una curiosa escena llamó la atención este domingo a muchos gijoneses que, en una u otra dirección, circularon por la carretera del Infanzó a la altura del desvío hacia la parroquia de Deva. Pegado a una señal de tráfico, próxima al merendero El Cruce, yacía un jabalí muerto que horas antes hacía provocado un accidente contra un vehículo, según los testigos. El animal, afirman las mismas fuentes, "pasó varias horas" expuesto, pues el siniestro tuvo lugar de madrugada y hasta la tarde no fue retirado de la zona.

El problema de los jabalís en Gijón es cada vez mayor. Somió y Cabueñes, según los expertos, son las parroquias más afectadas. Así lo confirmaron los participantes en el I congreso nacional de control poblacional mediante tiro con arco, que se celebró la pasada semana en el Jardín Botánico. Explicaron que en España ya se supera los dos millones de ejemplares y Asturias estaría sobre los 50.000, tantos jabalíes como habitantes tiene Siero. Cambios recientes en la ganadería y la agricultura han propiciado que la especie se reproduzca.

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

En Gijón se combate la proliferación de jabalíes mediante el sistema de tiro con arco a cargo del grupo de Arqueros de Villaviciosa, que desde 2021 se encargan del control de la población de jabalíes en el concejo a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, que tiene ahora mismo una dotación de 18.000 euros para cubrir los gastos de material. Unos 300 animales abaten al año en territorio gijonés.

La labor de los arqueros en Gijón se hace tras recibir la autorización del Principado y cumpliendo una serie de restricciones que pasan por no abatir animales de menos de 25 kilos ni hembras preñadas o con crías lactantes.

Juan Plaza

Cada vez tienen mayor movilidad

El problema no está solo en su reproducción, también en el cambio de comportamiento. "Cuando empezamos las familias que nos salían en las cámaras no se movían; ahora lo que estamos observando es que hay muchísima movilidad. Una noche nos entran por una cámara y otra noche los vemos en otra que está a 200 o 300 metros", desveló Emilio Álvarez, presidente del grupo de Arqueros de Villaviciosa.

Son muchos los gijoneses que han tenido accidentes al chocarse contra los jabalíes en coche. Otros vecinos ven cómo sus praos quedan arrasados al paso de los suidos. La Universidad Laboral o la rotonda del Caballo en Viesques son zonas verdes habituales que aparecen dañadas. Ayer mismo, varios conductores se vieron sorprendidos por un jabalí en el entorno del Jardín Botánico.