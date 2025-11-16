La figura de la semana: Ignacio Blanco Rodríguez, el maestro que siempre escucha

En la Asociación Gijonesa de Caridad continúan saboreando los 120 años de la institución. Al frente de ella, tomando decisiones y liderando los numerosos actos y actividades que están impulsando, se encuentra desde septiembre de 2024 Ignacio Blanco Rodríguez, quien hoy lucirá una sonrisa de oreja a oreja cuando vea en las camisetas de los jugadores del Sporting el logotipo del comedor social.

Tras décadas como profesor en el Colegio Los Robles, donde dejó una huella imborrable, Blanco tomó el relevo de Luis Torres después de su fallecimiento. Desde entonces, el protagonista de estas líneas ha demostrado su pasión por la solidaridad y su capacidad de conectar con aquellos que más lo necesitan.

Gijón es la ciudad en la que Ignacio Blanco ha desarrollado la mayor parte de su vida. Sin embargo, "Nacho" es natural de Olloniego, donde nació en 1956. A sus seis años, su familia se trasladó a Rioturbio (Mieres), donde vivieron hasta 1970. Él es el mayor de los siete hijos de Benigno y Marina, quienes se ganaron la vida en Ensidesa y en una tienda de El Cerillero, respectivamente.

Su llegada a Gijón le pilló a Ignacio Blanco en plena adolescencia y no tardó en decidir que su futuro debía ir encaminado por el ámbito de la enseñanza. Le encantaba la posibilidad de ser en un referente para las siguientes generaciones.

Para ello, Blanco se matriculó en Química en la Universidad de Oviedo y, al finalizar esa etapa, trabajó como director de la residencia de estudiantes que por aquel entonces tenía la Casa del Mar en Gijón. Sus primeros pasos como docente los dio en Valladolid, en el colegio Peñalba, pero en todo momento tuvo presente que su verdadero hogar se encontraba en Gijón.

Corría el 1 de octubre de 1981 cuando vivió su primera jornada como profesor del colegio Los Robles. Seguramente, ni él imaginaba la figura en la que se iba a convertir dentro de ese centro al que tanto cariño guarda y al que dedicó el resto de su trayectoria profesional como profesor de Matemáticas.

Lejos de contentarse con su brillante carrera en la enseñanza, Blanco aceptó el reto de ponerse al frente de una institución a la que siempre había admirado y en la que ya ejercía desde 2023 como vicepresidente de la junta directiva que encabezaba Luis Torres. Quienes forman parte de la Cocina Económica coinciden a la hora de señalar el alma de líder de Ignacio Blanco, una persona humilde y empática que "sabe escuchar, crear equipo, dirigirlo y sacar lo mejor de cada uno". "Es el compañero de trabajo que todo el mundo quiere tener", aseguran acerca de un presidente que tiene por lema de vida "In dubio pro reo" (ante la duda, siempre a favor de la persona).

Actualmente, Ignacio Blanco reside en La Calzada y su día a día se resume en desplazarse desde la zona oeste a las instalaciones de la Asociación Gijonesa de Caridad, la institución de la que busca que toda la ciudad se sienta orgullosa. Sus ratos libres los aprovecha para tomar café con leche, su bebida favorita, junto a los amigos con los que ha crecido. Y cuando las obligaciones se lo permiten, aprovecha para desplazarse a Madrid, donde residen tres de sus hermanos.

Otra de sus grandes pasiones son las rutas por la montaña. Cada verano, para él es innegociable realizar una excursión al monte y pernoctar al raso, una costumbre que creó junto a sus hermanos y a la que ahora se suman las esposas de sus hermanos y sus sobrinos.

La familia, los amigos y la montaña, además de la enseñanza, son la receta secreta para que Blanco siempre muestre su habitual energía en su día a día en la Cocina Económica. En 2022 alcanzó el millón de metros de ascensión a lo largo de su vida, una cifra que empezó a contabilizar con total precisión desde su juventud este gijonés que se define como "una persona jubilosa, no jubilada".