Oliver Suárez Rubio, concejal no adscrito y presidente de Divertia: "La reforma del Teatro Jovellanos será un hito, la mayor inversión en 30 años"

En medio de unos días de ajetreo por el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez Rubio (Gijón, 1976) adelanta que el programa navideño vendrá "con novedades" y pone en valor la reforma que iniciará el mes que viene el teatro Jovellanos. Dice estar "contento" en su papel actual de "darle estabilidad al gobierno" y reprocha la falta de "críticas constructivas" por parte de la oposición.

Acaba de comenzar el FICX y el festival parece vivir un buen momento. ¿Cómo valora este arranque?

La gala de inauguración fue un éxito. La gente quedó muy contenta con Massiel, con Arturo Valls, con Rodrigo Cuevas y con los muchos actores y actrices que nos acompañaron. El teatro estuvo a rebosar, nunca en una gala de inauguración estuvo tan lleno. El festival está en un momento dulce. Desde Divertia lo que hacemos es dejar trabajar al director, Alejandro (Díaz Castaño), y al programador Tito (Rodríguez), que demuestran su profesionalidad trayendo a Gijón películas de referencia del sector independiente. Junto a ellos, todo el equipo del FICX y de Divertia realizan también un gran trabajo en la sombra. Se puede dirigir dejando hacer a los equipos. Los resultados están ahí.

¿Qué dicen los resultados?

El año pasado batimos récord de taquilla y asistencia y este año en taquilla se están registrando datos aún mejores, aunque queda mucho festival por delante. Este FICX, además, marca un hito, porque tenemos cinco películas españolas en la sección oficial y es la edición donde más cine asturiano tenemos. El cine aquí en Asturias está muy vivo, en pleno auge, y tenemos la obligación de darle visibilidad.

Decía Díaz Castaño que tienen en una mano la "Cahiers du Cinéma" y en la otra la "Súper Pop".

(Ríe). ¡Sí! El festival no puede perder su esencia de cine independiente porque es lo que es, pero también debemos intentar hacer eso que dice Alejandro y abrir el festival a la gente, mostrar temáticas que resulten atractivas. No tiene por qué ser un festival de nicho y cerrado. Esa labor de apertura funciona. Aprovecho la oportunidad para animar desde aquí a la gente a que vaya a ver alguna película y pruebe la experiencia.

¿Cómo se avecina la Navidad?

Estamos ultimando la programación y el recorrido de la Cabalgata. ¿Tendremos alguna novedad? Sí, pero aún no puedo adelantar nada hasta finales de mes.

La Cabalgata va a salir desde Viesques, ¿no?

Saldrá de Viesques y pasará por El Coto, pero el trazado calle por calle está pendiente de definir y tenemos varias alternativas posibles.

¿Y sin animales?

Sin animales.

¿La fiesta de Nochevieja será como el año pasado?

Sí, mismo formato, también con "Pequecampanadas".

No depende de su área, pero parece que se apuesta por una iluminación más ornamental. ¿Le gusta?

La coordinación entre áreas municipales es muy buena y la iluminación anima a la gente a salir a la calle. Eso beneficia a la hostelería y al pequeño comercio. Cuando llegamos nos encontramos con una ciudad anodina y triste y ahora estamos abandonando esa tristeza. Cada día nos llegan propuestas nuevas a Divertia, tanto de vecinos como de promotores de eventos de dentro y fuera de Asturias. Gijón se posiciona para ser de nuevo una ciudad referente en el norte del ocio y la cultura.

Con los presupuestos ya en la mano, ¿qué retos se propone para el año que viene?

Debido al techo de gasto que se nos impone desde el Gobierno Central estamos un poco más contraídos, pero hemos hecho un tetris interesante. Nuestro objetivo era mejorar la calidad y la variedad de los eventos y se está consiguiendo sobradamente.

¿En qué sentido?

La asistencia a los eventos que se hacen desde Divertia o con su colaboración están siendo un éxito de público a pesar de que la oposición se posicione en el "no por el no". Está ahí el ejemplo de Gijón Arena, que tiene fundamentalmente al PSOE siempre en contra, pero es un formato que funciona.

Antes de que acabe el año, volverá a haber obras en el teatro Jovellanos, aunque la reforma no parece estar teniendo un gran recorrido mediático.

Es verdad, queremos explicarla bien dentro de poco porque hay que ponerla en valor. En 30 años no ha invertido tanto en algo tan nuestro como es este teatro. Hemos cambiado todo el sistema de climatización, que estaba totalmente obsoleto y ponía en riesgo la capacidad de albergar actuaciones, y ahora en diciembre vamos a iniciar las obras de acondicionamiento. Se actuará en los camerinos, que jamás se tocaron, y vamos a hacer un teatro accesible; la gente con movilidad reducida podrá acceder al escenario. Se van a cambiar las taquillas y la gente va a dejar de mojarse p ara sacar entradas. La inversión supera los 400.000 euros y es un hito histórico.

¿Las charangas ya han vuelto a su rutina?

Sí, todo solucionado. Siempre es difícil conciliar el ocio y el descanso, porque los vecinos tienen derecho a disfrutar de ambas cosas, y como ya se sabe surgieron quejas. Pero hoy las 14 charangas, el alma del carnaval, están ensayando con normalidad en sus locales o en sedes alternativas que aceptaron.

La pregunta habitual: ¿Gijón puede recuperar su era de grandes conciertos?

Se está trabajando muy intensamente en la oferta de conciertos. Es difícil por la exigencia económica, pero ya hemos visto a Melendi, "Estopa", "Scorpions" o Juan Luis Guerra. ¿Se puede mejorar? Sí. Estamos en ello. Para 2026 ya estamos en negociaciones y se han anunciado conciertos como los de Alejandro Sanz, "La Oreja de Van Gogh" y Dani Martín. Y estamos a punto de cerrar dos o tres cosas muy interesantes.

¿El Paseo Gastro vino para quedarse?

Sí, porque funciona. Este año ha sido un éxito rotundo en sus dos ubicaciones.

¿Se mantendrán ambas?

Se está barajando. En Begoña, seguro.

¿Cómo evoluciona Gijón Arena?

Es de lo que más satisfacción nos ha producido en Divertia. Era un espacio que la anterior Corporación había abandonado, y ahora tiene un uso sostenido, amplio y para todos los públicos

La oposición es más bien crítica con los formatos de ocio de "privatizan" la oferta.

Compartir y colaborar con entidades privadas permite que la oferta sea lo más atractiva posible. No me preocupan esas críticas.

¿Cómo se encuentra como edil no adscrito?

Pues contento, la verdad. Creo que el tiempo y los hechos han hecho eso de que el dato mata al relato y me han puesto en mi sitio. Mi objetivo era y es darle estabilidad al gobierno y mantengo una muy buena relación con los dos partidos. En Divertia estoy también contento con los resultados admitiendo siempre que hay margen de mejora y que aceptaré cualquier crítica que sea constructiva.