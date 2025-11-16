La parroquia de Serín rinde homenaje a sus mayores

La parroquia de Serín rindió homenaje este domingo a sus mayores en un emotivo acto organizado por la asociación vecinal, liderada por José Luis Fernández, y con la visita de la alcaldesa, Carmen Moriyón. Los distinguidos fueron Rafael Adriano González Alonso, María Teresa Villa González, María del Pilar González Lobeto, Argentina Fernández García y Santiago Rafael Menéndez Rodríguez. Por Caja Gijón La Rural acudió su presidente, José Ramón Fiaño.