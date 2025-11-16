Propietarios de vivienda se concentran en Gijón contra el decreto que les impide desahuciar a sus inquilinos

"¡Si quieres mi piso, paga el recibo!". Este es uno de los eslóganes que este mediodía corearon varias decenas de propietarios de viviendas que se concentraron en la Plaza Mayor de Gijón para reivindicar que el Gobierno central no prorrogue a final de año el decreto que impide desahuciar a inquilinos morosos si obtienen el reconocimiento de personas en situación vulnerable.

El decreto se remonta a 2020 y se aprobó en respuesta a la crisis del Covid. Desde entonces se ha prorrogado varias veces. "Es un real decreto que se ha vuelto en contra del vulnerable y ha expropiado al propietario de su caja, perjudica al propietario y al inquilino que quiere acceder a una vivienda, porque a día de hoy tiene que acceder con seguros de impago, con requisitos de ingresos elevados, que no haya niños ni mayores; se les ponen más condiciones a los inquilinos", señaló la representante en Asturias de la Asociación de Propietarios de Vivienda Contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), Silvia Viniegra Pacheco.

Viniegra agrega que "llevamos años con el problema, porque tenemos inquilinos que no pagan, que se suponen vulnerables porque les dan un informe de vulnerabilidad, pero no lo son. Nosotros tenemos gente que se hace pasar por vulnerable, con inquilinos que están trabajando y cobrando en ‘B’ igual que cobraba antes. Otros son gente que no quiere trabajar. Lo que hacen es obtener un certificado de vulnerabilidad para asegurarse una vivienda por años", añade la representante del colectivo en Asturias.

Afirma además que esta situación está sacando viviendas del mercado del alquiler, ante el temor de muchos propietarios a tener impagos y no poder desahuciar a un inquilino moroso. Mientras explicaba esto, el eslogan de los manifestantes había cambiado al de "¡propietario quemado, piso cerrado!".

Tensionar

A la concentración en la Plaza Mayor de Gijón, acudieron a mostrar su respaldo a los manifestantes representantes políticos del PP y de Vox. El presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, explicó que "el Partido Popular de Gijón y el Partido Popular de Asturias ha decidido sumarse a esta protesta llevada a cabo por Aprovij en defensa de la integridad de los propietarios, de su seguridad, a la hora de alquilar, por culpa de un real decreto que intenta evitar los desahucios, que los evita de facto, pero lo que hace es someter a una inseguridad absoluta a todos los propietarios y, también, tensionar los precios del alquiler".

Por la izquierda, Andrés Ruiz, la también diputada autonómica del PP, Susana Fernández y los concejales de Gijón Guzmán Pendás y Jorge Pañeda, conversando con una afectada. / Lne

Ruiz indicó en este sentido que los trabajadores que quieren acceder a un alquiler, debido a este decreto, "se ven sometidos a requisitos que están completamente fuera de todo tipo de lógica" por el miedo de los propietarios. El dirigente popular reprochó las "medidas intervencionistas" del gobierno central también en lo que respecta a la Ley de vivienda, al considerar que lo que se está haciendo es "tensionar" tanto el mercado de compraventa como el del alquiler de viviendas. "Esto hace que muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan llegar a un alquiler". Sus críticas también se dirigieron contra el Principado y "las medidas proteccionistas de Ovidio Zapico, que destrozan mercados como el de las viviendas de protección oficial por su negativa absurda a subir el precio del módulo".